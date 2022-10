Bratislava je najmenej zadlžená od roku 2005, tvrdí primátor Matúš Vallo

1.10.2022 (Webnoviny.sk) - Bratislava je najmenej zadlžená od roku 2005, tvrdí primátor hlavného mesta Matúš Vallo . Na sociálnej sieti tak reagoval na vyjadrenia starostu Nového Mesta Rudolfa Kusého , ktorý je rovnako ako Vallo kandidátom na primátora Bratislavy v októbrových komunálnych voľbách. „Po Ivovi Nesrovnalovi sme mesto preberali so zadlženosťou 51,26 percenta príjmov. Rok 2022 budeme končiť so zadlženosťou na úrovni 45 percent," uviedol Vallo.Súčasný primátor si myslí, že tí, čo roky z pozadia ovládali Bratislavu, sa chcú vrátiť. „Mesiace hľadali niekoho, kto im poslúži. Našli si Rudolfa a ten im svoju úlohu vďačne plní," konštatuje Vallo. Ako dodáva, s Kusým sa štyri roky stretávali na mestských radách a mali korektný vzťah. „Nijako kriticky sa neprejavoval, riešili sme spolu viacero spoločných projektov, dokonca aj prvú zónu novej parkovacej politiky sme spolu rozbiehali práve v Novom Meste. Keď dnes hovorí, že sme mu ukradli mesto, nehovorí svoje slová. Už by mi ich povedal dávno," myslí si Vallo.Za jednu z Kusého lží považuje Vallo aj tvrdenie, že mesto je najzadlženejšie vo svojej histórii. Bratislava mala podľa Valla dlhodobo najvyššiu zadlženosť zo všetkých krajských miest nielen z dôvodu neférového financovania hlavného mesta, ale najmä v dôsledku nezodpovedných rozhodnutí bývalých vedení. „Faktom je, že mesto je posledné necelé štyri roky spravované oveľa efektívnejšie a hospodárnejšie. Napriek legislatívnym zmenám schválených vládou, o ktorých mesto nerozhodovalo, ale muselo ich zaplatiť," uzavrel Vallo.