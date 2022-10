Je dôležité posilniť vonkajšie hranice pred vstupom nelegálnych migrantov, hovorí Heger

1.10.2022 (Webnoviny.sk) - Problém je na maďarsko-srbskej hranici, nakoľko z okolia Turecka prichádzajú do EÚ nelegálni migranti. Preto treba posielať policajtov na maďarské hranice, aby zadržiavali ilegálnu migráciu a nevpustili ju do európskeho priestoru. Hranice treba posilniť na vonkajšej hranici. Uviedol to predseda vlády SR Eduard Heger OĽANO ) v politickej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.Na otázku, či sme nemali skôr uzatvoriť hranice s Maďarskom, premiér jednoznačne povedal, že nesúhlasí s prístupom zatvárania hraníc. Keby sa zatvorili hranice, je zbytočné, že sme v schengenskom priestore. Slovensko je zodpovedné za ukrajinskú hranicu, a preto ju musíme strážiť, aby neprichádzali do EÚ ľudia bez kontroly. Teraz sa nachádzame vo vojne s Ukrajinou, čo znamená, že hranice musia zostať otvorené, aby mohli prichádzať ľudia utekajúci pred vojnou.