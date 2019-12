Bratislava má cez zimu naplánovanú prvú fázu obnovy Sadu Janka Kráľa

Na snímke Sad Janka Kráľa v Bratislave, ktorý je najstarší verejný park v strednej Európe. Nachádza sa v bratislavskej Petržalke medzi Starým mostom a Mostom SNP. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 30. decembra (TASR) – Mesto Bratislava má cez zimu naplánovanú prvú fázu obnovy najstaršieho verejného parku v strednej Európe - Sadu Janka Kráľa. Na vstupoch do sadu o tom magistrát oboznamuje verejnosť prostredníctvom informačných tabúľ s tým, že pristúpi k bezodkladnému riešeniu prevádzkovej bezpečnosti drevín, ktoré sú vážne poškodené, odumierajúce či odumreté a bezprostredne tak ohrozujú návštevníkov parku.," podotklo mesto. Revitalizácia Sadu Janka Kráľa má podľa samosprávy pokračovať rekonštrukciou chodníkov, osvetlenia, prvkov zverokruhu a fontány v parku. "," deklaruje magistrát.V tomto roku sa rozhodlo, že sad prejde zo správy mestskej časti Petržalka späť pod správu magistrátu. Hlavné mesto malo totiž záujem o zjednotenie správy pozemkov do logických celkov, ktoré budú mať jedného správcu. Magistrát avizoval pre TASR v lete, že obnova sadu bude musieť začať predovšetkým riešením drevín, ktoré sú momentálne vo veľmi zlom stave a následnou náhradnou výsadbou drevín. Technicky je súčasťou parku aj plocha na nábreží. "," spresnilo mesto.Pri schvaľovaní mestského rozpočtu na rok 2020 samospráva v rámci svojich priorít uviedla, že v oblasti životného prostredia a verejných priestorov bude prioritne mesto preberať do správy Sad Janka Kráľa, kde aj začne s revitalizáciou a zanedbanou údržbou.Sad Janka Kráľa, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, bol podľa dostupných informácií založený v rokoch 1774 - 1776 s myšlienkou vytvoriť prvý park pre širokú verejnosť. Vznikol na pravom brehu Dunaja na ploche lužného lesa. Postupne bol upravovaný, jeho súčasná podoba je z roku 1839. V 70. rokoch 20. storočia prešiel park veľkou rekonštrukciou, v roku 2006 zasa výraznou revitalizáciou, pričom bolo údajne odstránených viac ako 200 chorých drevín, ktoré nahradili novými. Pribudli aj druhy, ktoré neboli dovtedy zastúpené. Samospráva uvádza, že v súčasnosti v parku rastie takmer 60 druhov drevín vrátane viacerých exotických. Za najväčšie unikáty sú považované približne 200-ročné platany javorolisté s rozmermi obvodov kmeňa viac ako 500 či 600 centimetrov.