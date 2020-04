Bratislava má za sebou prvú veľkú dezinfekciu

Dezinfikované priestory pred nemocnicami:

Dezinfikované priestory pred domovmi seniorov:

9.4.2020 (Webnoviny.sk) -Tímy technických pracovníkov A.I.I. vykonali dezinfekciu pomocou strojov i ručne. Dezinfikovali sa prevažne hlavné uzly, ako sú priestory pred nemocnicami a domovmi pre seniorov v Starom Meste, Novom Meste, Ružinove, Lamači, Karlovej Vsi, Vrakuni a Petržalke, ale aj frekventované zastávky MHD od Patrónky po Šafárikovo námestie v oboch smeroch. Vydezinfikované boli aj odpadkové koše pri nemocniciach a zastávkach MHD. "Dezinfekcia vybraných častí ako napríklad odpadkové koše a zastávky je veľmi dôležitá aj za normálnych okolností, nie však tak intenzívne. V súčasnej dobe šíriaceho sa vírusu a v snahe eliminovať pravdepodobnosť nakazenia obyvateľov je význam dezinfikovania verejných priestranstiev o to dôležitejší," uviedol Marek Volný, výkonný riaditeľ A.I.I. Technické služby s.r.o.Dezinfekcia prebehla v noci, aby nebol žiadnym spôsobom narušený chod mesta a život obyvateľov. Mimoriadne čistenie bratislavských ulíc by malo odteraz prebiehať pravidelne až do odvolania. "Aby bola dezinfekcia naozaj efektívna, v súčasnej situácii je ideálne vykonávať ju každý druhý, tretí deň. Veríme, že aj takto zvýšime pocit bezpečia obyvateľov mesta," dodal Volný.Univerzitná nemocnica Bratislava – všetky nemocniceNemocnica svätého MichalaUniverzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratiaKardiocentrum Bratislava KramáreŽelezničná nemocnica a poliklinikaMedissimoDomov seniorov v DúbravkeDomov dôchodcov v DúbravkeZariadenie pre seniorov Pri KrížiDomov Jesene životaDomov seniorov ArchaSeniorvilleSeniorcentrum Staré MestoStredisko Evanjelickej diakonie BratislavaDom seniorov Rudi n.o.Domov dôchodcov v RužinoveDomov SeniorovRužinovský dom seniorovPetržalský domov seniorovDom Tretieho VekuInformačný servis