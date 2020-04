Rómovia z osád sú vyplašení a nevedia, čo ich čaká. Lučanský im situáciu osobne vysvetlil (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

9.4.2020 - Policajný prezident Milan Lučanský vo štvrtok navštívil rómske osady, ktoré sú pre prítomnosť osôb infikovaných koronavírusom v karanténe, aby miestnym obyvateľom vysvetlil situáciu. Na sociálnej sieti o tom informoval Policajný zbor SR.„Ľudia z osád sú pochopiteľne vyplašení, pretože nevedia, čo ich čaká. Snažil som sa im osobne situáciu vysvetliť a zabezpečiť, aby mali napríklad lieky," uviedol v tejto súvislosti Lučanský.Zároveň doplnil, že situáciu konzultoval s krajskými riaditeľmi Policajného zboru na východnom Slovensku. „Dohodli sme sa na prerozdelení síl a prostriedkov, aby sme mali situáciu pod kontrolou," dodal.Vláda SR sa rozhodla v súvislosti so zastavením šírenia koronavírusu uzavrieť päť osád v okrese Spišská Nová Ves. Na brífingu po zasadnutí krízového štábu v Krompachoch o tom v stredu večer informovali predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) a hlavný hygienik SR Ján Mikas.„Týka sa to mesta Krompachy, konkrétne sú tu tri lokality, v ktorých sú pozitívne testovaní. A potom sa to týka dvoch blízkych obcí Bystrany a Žehra. Čiže päť lokalít, kde sú pozitívne testovaní ľudia na ochorenie Covid-19,“ uviedol v tejto súvislosti predseda vlády SR Igor Matovič.Za stredu pribudlo na Slovensku 19 prípadov ochorenia Covid-19. Na Slovensku je tak aktuálne potvrdených 701 prípadov ochorenia na nový koronavírus. Negatívny výsledok malo za uplynulý deň 1 671 vzoriek.