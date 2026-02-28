|
Sobota 28.2.2026
Meniny má Zlatica
28. februára 2026
Bratislava modernizuje ďalšiu lokalitu. V Dúbravke pribudnú dažďové záhrady aj nové osvetlenie – FOTO
Bratislava pokračuje s revitalizáciou verejného priestoru v okolí Domu služieb v Dúbravke. Magistrát na sociálnej sieti informuje o posune prác do ďalšej etapy. Revitalizáciu odštartovali počas jesene a ...
28.2.2026 (SITA.sk) - Bratislava pokračuje s revitalizáciou verejného priestoru v okolí Domu služieb v Dúbravke. Magistrát na sociálnej sieti informuje o posune prác do ďalšej etapy. Revitalizáciu odštartovali počas jesene a zrealizovali prvú etapu. V rámci nej zrekonštruovali približne tisíc štvorcových metrov spevnených plôch, ako aj poškodené schodisko k ulici Schneidera-Trnavského, kde pribudla rampa. Debarierizovali tiež vstupy do prevádzok.
„Teraz sme sa pustili do ďalšej etapy, v rámci ktorej zrekonštruujeme zvyšnú časť spevnených plôch, zrevitalizujeme zeleň, vytvoríme dažďové záhrady či vodný prvok, zmodernizujeme verejné osvetlenie a pridáme aj nový mobiliár," priblížila samospráva. Pohyb peších bude zabezpečený prostredníctvom koridorov, preto žiadajú o zvýšenú opatrnosť v okolí stavebných prác. „Už v lete tu vznikne krajší a príjemnejší verejný priestor pre všetkých,“ dodalo mesto.
