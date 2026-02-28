Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 28.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zlatica
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

28. februára 2026

Bratislava modernizuje ďalšiu lokalitu. V Dúbravke pribudnú dažďové záhrady aj nové osvetlenie – FOTO


Tagy: Rekonštrukcia

Bratislava pokračuje s revitalizáciou verejného priestoru v okolí Domu služieb v Dúbravke. Magistrát na sociálnej sieti informuje o posune prác do ďalšej etapy. Revitalizáciu odštartovali počas jesene a ...



Zdieľať
dubracka prace e1772266611700 676x520 28.2.2026 (SITA.sk) - Bratislava pokračuje s revitalizáciou verejného priestoru v okolí Domu služieb v Dúbravke. Magistrát na sociálnej sieti informuje o posune prác do ďalšej etapy. Revitalizáciu odštartovali počas jesene a zrealizovali prvú etapu. V rámci nej zrekonštruovali približne tisíc štvorcových metrov spevnených plôch, ako aj poškodené schodisko k ulici Schneidera-Trnavského, kde pribudla rampa. Debarierizovali tiež vstupy do prevádzok.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Teraz sme sa pustili do ďalšej etapy, v rámci ktorej zrekonštruujeme zvyšnú časť spevnených plôch, zrevitalizujeme zeleň, vytvoríme dažďové záhrady či vodný prvok, zmodernizujeme verejné osvetlenie a pridáme aj nový mobiliár," priblížila samospráva. Pohyb peších bude zabezpečený prostredníctvom koridorov, preto žiadajú o zvýšenú opatrnosť v okolí stavebných prác. „Už v lete tu vznikne krajší a príjemnejší verejný priestor pre všetkých,“ dodalo mesto.


Zdroj: SITA.sk - Bratislava modernizuje ďalšiu lokalitu. V Dúbravke pribudnú dažďové záhrady aj nové osvetlenie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rekonštrukcia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Napätie na Blízkom východe rastie. Slovensko neeviduje občanov v Iráne, v Izraeli ich je 71
<< predchádzajúci článok
Progresívne Slovensko predstavilo kandidátku na primátorský post v Spišskej Novej Vsi, je ňou Judita Iľašová – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 