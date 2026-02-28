|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 28.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zlatica
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. februára 2026
Progresívne Slovensko predstavilo kandidátku na primátorský post v Spišskej Novej Vsi, je ňou Judita Iľašová – FOTO
Hnutie Progresívne Slovensko (PS) predstavilo kandidátku na primátorský post v Spišskej Novej Vsi. Je ňou Judita Iľašová. Ako uviedol predseda hnutia
Zdieľať
28.2.2026 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) predstavilo kandidátku na primátorský post v Spišskej Novej Vsi. Je ňou Judita Iľašová. Ako uviedol predseda hnutia Michal Šimečka, mesto má podľa nich obrovský potenciál, ktorý je ale brzdený súčasným vedením mesta.
„V rôznych funkciách sa tu roky točia tie isté mená, ale mesto sa nikam neposúva. Problémy sa neriešia, len sa kopia. Na to, aby sa niečo zmenilo, musí prísť niekto zvonku. Som hrdý, že za PS môžem predstaviť presne takúto kandidátku na primátorku Juditu Iľašovú,“ uviedol.
Kandidátka je podľa jeho slov v meste známa, roky pôsobí ako učiteľka a vychovala celú generáciu mladých ľudí. Venuje sa tiež situácii rómskej komunity. „Nebojí sa o problémoch hovoriť, ale najmä ich riešiť,” dodal predseda PS. Iľašová dosiaľ učila anglický jazyk, pôsobila aj ako členka školskej komisie mestského úradu.
„Som presvedčená, že po 20 rokoch stagnácie, tých istých problémov a tých istých tvárí je dnes v Spišskej čas na skutočnú zmenu. Nechcem sa už ďalej pozerať na to, ako naše mesto upadá a stráca energiu. Ako učiteľka tu poznám veľa šikovných mladých ľudí a o to viac ma bolí, keď vidím, ako odchádzajú preč. Nevidia tu perspektívu dobrej budúcnosti,” uviedla Iľašová.
Poukázala na problémy s hľadaním kvalitnej práce aj dostupného bývania, hovorila tiež o zanedbanej infraštruktúre a službách. „Ja sa s tým odmietam zmieriť, pretože naše mesto má všetko, čo potrebuje, aby bolo moderným a prosperujúcim mestom,” dodala. Za problematické považuje, že za posledných dve desaťročia sa vo vedení mesta striedajú ľudia zo strán súčasnej vládnej koalície, v meste podľa nej chýba vízia, ambícia aj schopnosť doručiť ľuďom úplne základné veci. „Spišská konečne potrebuje nový vietor, novú energiu a nový štýl vedenia mesta. A práve preto kandidujem,” uzavrela.
Zdroj: SITA.sk - Progresívne Slovensko predstavilo kandidátku na primátorský post v Spišskej Novej Vsi, je ňou Judita Iľašová – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kandidátka je v meste známa
„V rôznych funkciách sa tu roky točia tie isté mená, ale mesto sa nikam neposúva. Problémy sa neriešia, len sa kopia. Na to, aby sa niečo zmenilo, musí prísť niekto zvonku. Som hrdý, že za PS môžem predstaviť presne takúto kandidátku na primátorku Juditu Iľašovú,“ uviedol.
Kandidátka je podľa jeho slov v meste známa, roky pôsobí ako učiteľka a vychovala celú generáciu mladých ľudí. Venuje sa tiež situácii rómskej komunity. „Nebojí sa o problémoch hovoriť, ale najmä ich riešiť,” dodal predseda PS. Iľašová dosiaľ učila anglický jazyk, pôsobila aj ako členka školskej komisie mestského úradu.
Poukázala na problémy
„Som presvedčená, že po 20 rokoch stagnácie, tých istých problémov a tých istých tvárí je dnes v Spišskej čas na skutočnú zmenu. Nechcem sa už ďalej pozerať na to, ako naše mesto upadá a stráca energiu. Ako učiteľka tu poznám veľa šikovných mladých ľudí a o to viac ma bolí, keď vidím, ako odchádzajú preč. Nevidia tu perspektívu dobrej budúcnosti,” uviedla Iľašová.
Poukázala na problémy s hľadaním kvalitnej práce aj dostupného bývania, hovorila tiež o zanedbanej infraštruktúre a službách. „Ja sa s tým odmietam zmieriť, pretože naše mesto má všetko, čo potrebuje, aby bolo moderným a prosperujúcim mestom,” dodala. Za problematické považuje, že za posledných dve desaťročia sa vo vedení mesta striedajú ľudia zo strán súčasnej vládnej koalície, v meste podľa nej chýba vízia, ambícia aj schopnosť doručiť ľuďom úplne základné veci. „Spišská konečne potrebuje nový vietor, novú energiu a nový štýl vedenia mesta. A práve preto kandidujem,” uzavrela.
Zdroj: SITA.sk - Progresívne Slovensko predstavilo kandidátku na primátorský post v Spišskej Novej Vsi, je ňou Judita Iľašová – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Bratislava modernizuje ďalšiu lokalitu. V Dúbravke pribudnú dažďové záhrady aj nové osvetlenie – FOTO
Bratislava modernizuje ďalšiu lokalitu. V Dúbravke pribudnú dažďové záhrady aj nové osvetlenie – FOTO
<< predchádzajúci článok
Slovenské hotely a penzióny mali rekordný rok, tržby vlani prvýkrát pokorili 700 miliónov eur
Slovenské hotely a penzióny mali rekordný rok, tržby vlani prvýkrát pokorili 700 miliónov eur