Bratislava musí byť sebestačné, tvrdí kandidát na primátora V. Béreš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. septembra (TASR) – Mesto, ktoré je v maximálnej možnej miere sebestačné bez prepojenia s finančnými skupinami. Tak si Bratislavu pod svojím riadením predstavuje kandidát na primátora a predseda mimoparlamentnej politickej strany NAJ Viktor Béreš. Uviedol to na stredajšom brífingu, na ktorom predstavil kontúry svojho volebného programu.,“ ozrejmil Béreš svoju filozofiu. Je rozhodnutý zrušiť všetky zmluvy, ktoré sú nevýhodné pre mesto, externé služby nahradiť v maximálnej možnej miere mestskými spoločnosťami.Jednou z jeho priorít je výstavba nájomných bytov, v priebehu volebného obdobia si trúfa vybudovať 2000 takýchto bytových jednotiek.povedal Béreš. Nájomné byty by nemali byť zaujímavé len pre mladých ľudí, mali by mať tri kategórie štandardu, pričom v tom najnižšom chce Béreš zaručiť regulované nájomné 115 eur plus energie.V prípade dopravy sa nechce vzdať myšlienky výstavby metra v hlavnom meste, upozorňuje však, že realizácia si vyžaduje okrem vlastných zdrojov a využitia eurofondov aj participáciu štátu. Béreš vníma i dôležitosť parkovacej politiky. Jej spusteniu však musia podľa Béreša predchádzať tri opatrenia.spresnil.S heslom „Bratislava po novom“ sa chce Béreš pustiť do revitalizácie a zvýšenia športovej infraštruktúry. Garantuje tiež, že počas svojho mandátu nebude zvyšovať dane a poplatky v meste.Na otázku TASR, či sa v prípade, že prieskumy pred voľbami nebudú naznačovať reálnu šancu uspieť, vzdá kandidatúry v prospech iného uchádzača, Béreš odpovedal, že sa vzdávať nebude.povedal.Na primátora Bratislavy bude opätovne kandidovať súčasný šéf samosprávy Ivo Nesrovnal. Jeho vyzývateľmi budú okrem Béreša i architekt a hudobník Matúš Vallo, ktorý má podporu mimoparlamentných strán Spolu – občianska demokracia a Progresívne Slovensko, taktiež aj bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, ktorý kandiduje ako nezávislý. Primátorom Bratislavy chce byť aj spevák a podnikateľ Martin Jakubec, ktorý kandiduje ako občiansky kandidát, a advokát Jaroslav Brada - kandidát iniciatívy .TERAZ v spolupráci so Stranou moderného Slovenska. Kandidovať ako nezávislý chce aj autor a organizátor Korunovačných slávností v Bratislave Miroslav Vetrík. Kandidatúru oznámila i súčasná viceprimátorka hlavného mesta Iveta Plšeková, tiež bude kandidovať ako nezávislá.Opozícia postaví v Bratislave v novembrových komunálnych voľbách len jedného kandidáta na primátora. Rozhodnúť by sa malo do 10. septembra v primárnych voľbách medzi súčasným starostom bratislavských Vajnôr Jánom Mrvom, ktorému už vyjadrili podporu opozičné OĽaNO, SaS, Sme rodina, a kandidátkou na primátorku za mimoparlamentné KDH Caroline Líškovou. Komunálne voľby budú 10. novembra.