OľaNO: Zmeny v Obchodnom zákonníku majú zlepšiť platobnú disciplínu

Na archívnej snímke Eduard Heger, archívna snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. septembra (TASR) – Návrh zmien v Obchodnom zákonníku, ktoré majú podporiť platobnú disciplínu, predloží na najbližšiu schôdzu parlamentu opozičné hnutie OĽaNO. Majú podporiť ozdravenie podnikateľského prostredia a zlepšiť platobnú disciplínu. Uviedol to v stredu poslanec hnutia Eduard Heger.Prvým návrhom je, aby podnikateľ platil faktúry podľa termínu ich splatnosti v rade a neuprednostňoval tie, ktoré by chcel. Druhý návrh je, aby podnikateľ, ktorý mešká so splatením faktúr, do piatich dní po skončení kalendárneho mesiaca to musel nahlásiť obchodnému súdu alebo živnostenskému registru cez elektronický formulár.priblížil expert hnutia na ekonomiku a podnikanie Peter Kremský. Informácie majú byť jasné, aby si ich obchodný partner vedel overiť.Cieľom je zamedziť aj odlievaniu peňazí z nefungujúcich firiem. Zároveň uviedol, že podľa prieskumu asi polovica oneskorených platieb je od firiem vo finančných problémoch a asi 36 % takýchto platieb je od firiem, ktoré špekulatívne platia neskôr, konštatoval Kremský.Súčasťou návrhu sú aj finančné sankcie pre právnické osoby a živnostníkov za nenahlásenie omeškania pre právnickú osobu do 3300 eur a pre živnostníka do 663 eur, vysvetlil Kremský. Poslanec Heger povedal, že za najväčšiu sankciu považuje zverejnenie omeškania platenia firmy.Dodal, že návrh má primárne podporu opozície a koalícii nie je neznámy.uviedol s tým, že minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) prináša rôzne balíčky na zlepšenie podnikateľského prostredia a navrhované opatrenia do neho patria.