Bratislava obnoví verejné priestory, primátor Vallo predstavil projekt Živé miesta

31.3.2021 (Webnoviny.sk) - Magistrát Bratislavy chce obnoviť 25 verejných priestorov v meste za 14,3 milióna eur. Primátor Matúš Vallo na stredajšej tlačovej konferencii predstavil projekt Živé miesta, v rámci ktorého sa majú obnoviť verejné priestory v Bratislave.„Na tejto zmene pracujeme už niekoľko mesiacov a dnes vám ju chcem predstaviť," uviedol Vallo a dodal, že prvých 25 projektov chce mesto realizovať do konca tohto roka.„Niektoré projekty sú v štádiu návrhu, pri iných sa riešia verejné obstarávania či povoľovanie," upresnil primátor. Medzi prvými má byť skatepark pod Mostom SNP, ktorý má byť realizovaný v najbližšom období.Druhou časťou projektu Živé miesta je štandardizácia verejných priestorov. „Už rok robíme na Manifeste verejných priestorov, chystáme úplne nové veci, ako zásady narábania so zeleňou, starostlivosti a sadenia zelene," vysvetlil primátor a dodal, že treťou časťou projektu je grantová podpora verejných priestorov v rámci Nadácie mesta Bratislava.Tá podporí sumou 100-tisíc eur organizácie, ale aj občanov, ktorí sa zapoja do zlepšovania verejných priestorov.„Onedlho predstavíme ako bude vyzerať Živé námestie - Námestie SNP, Kamenné námestie a Námestie nežnej revolúcie. Tento rok predstavíme aj nové štandardy Manifestu verejných priestorov," doplnil Vallo.Projekty revitalizácie verejných priestorov realizuje magistrát v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy.„Suma 14,3 milióna je rekordne obrovská oproti minulosti, keď sa do obnovy verejných priestorov neinvestovalo, zároveň je však malá oproti tomu, akú investíciu si Bratislava do verejných priestorov zaslúži," uviedol primátor a dodal, že Bratislava má v dôsledku pandémie obrovský problém s financiami.„Dopravný podnik Bratislava stráca každý mesiac 2,5 milióna eur a jeho dlh sa blíži k 30 miliónom eur," poznamenal Vallo s tým, že keď sa mestu podarí vyriešiť dlh dopravného podniku, na budúci rok budú investície do verejných priestorov ešte väčšie.V rámci prvej fázy obnovy verejných priestorov, ktoré majú byť realizované tento rok, ide napríklad o verejný priestor Krížna - Karadžičova, parčík Žilinská, Park Legionárska, multifunkčný park v Karlovej Vsi, park Dunajská, park Husova, areál bývalých muničných skladov, areál Malý Slavín, bufet na Partizánskej lúke, vyhliadka na Kamzíku, parčík na Radlinského ulici, Komenského námestie, Námestie slobody, revitalizácia verejného priestoru pod Mostom SNP.Medzi pripravované projekty patrí priestor vozovne Krasňany, verejný priestor v okolí dúbravského Domu služieb, priestor na Odborárskom námestí, verejný priestor na Kazanskej ulici vo Vrakuni, revitalizácia parku na Mudrochovej, oddychové plató Staromestská a hradby, nový park pri jazere Rohlík, zóna Zochova, Dullovo námestie.Kompletný zoznam revitalizovaných verejných priestorov je zverejnený na adrese: mib.sk/zive-miesta.