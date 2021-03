Chorvátsko otvára svoje hranice pre turistov z členských štátov Európskej únie

Vítaní sú aj zaočkovaní

Dodržiavanie opatrení

31.3.2021 (Webnoviny.sk) - Chorvátsko otvára svoje hranice pre turistov. Od apríla môžu turisti z Európskej únie vstúpiť do Chorvátska po predložení negatívneho antigénového alebo PCR testu na SARS-CoV-2. Výsledky testu nesmú byť staršie ako 48 hodín do príchodu na hraničný prechod.V prípade rýchleho antigénového testu a pobytu v Chorvátskej republike na viac ako 10 dní sa test musí vykonať znova do desiateho dňa odo dňa vydania tohto testu. Testy nemusia mať deti do siedmich rokov.Nové opatrenia zavedené Chorvátskom od 1. apríla tohto roka predstavil na stredajšej tlačovej besede podpredseda vlády Chorvátskej republiky a minister vnútra Davor Božinović.Do Chorvátska sa európsky turista dostane aj po predložení osvedčenia o očkovaní proti koronavírusu, ktoré dostal 14 dní od očkovania druhou vakcínou alebo od jednorazovej vakcinácie.Taktiež na príchod do Chorvátska bude stačiť potvrdenie o prekonaní choroby COVID-19.Pri prekračovaní hraničných priechodov Chorvátskej republiky a pobyte v Chorvátskej republike sú všetky osoby povinné dodržiavať epidemické opatrenia a všeobecné a špeciálne odporúčania a pokyny Chorvátskeho ústavu verejného zdravia.