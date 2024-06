Bratislava od soboty otvára mestské kúpaliská, najvýhodnejšie vstupné si zakúpite online

Online predaj lístkov

Pribudne aj kultové kúpalisko

14.6.2024 (SITA.sk) - V Bratislave od soboty otvárajú mestské kúpaliská . Ako informuje STaRZ ( Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta ) na sociálnej sieti, 15. júna o 9:00 otvoria svoje brány dúbravské kúpalisko Rosnička, prírodné kúpalisko v Areáli zdravia Zlaté piesky, kúpalisko Tehelné pole v Novom Meste, Kúpalisko Lamač a Kúpalisko Krasňany v mestskej časti Rača.„Napriek faktu, že náklady na prevádzku letných kúpalísk sa výrazne zvýšili, ceny sa tento rok nebudú navyšovať," konštatuje STaRZ.Najvýhodnejšie vstupné na mestské kúpaliská je možné zakúpiť online s cenou celodenného lístka štyri eurá a 3,50 eura po 17:00. Online je možné zakúpiť aj zvýhodnené permanentky na 10 vstupov za 36 eur, prípadne celosezónnu permanentku za 99 eur, so zľavou pre seniorov a ZŤP.Pri online lístkoch platí, že nie sú viazané na deň ani na jedno vybrané kúpalisko. K celosezónnym online permanentkám je možné dokúpiť detskú permanentku pre maximálne päť detí za jedno euro na dieťa, pričom deti do troch rokov majú vstup zadarmo.Online predaj lístkov je už spustený na webovej stránke kupaliska.bratislava.sk/. Lístky nie je potrebné tlačiť, stačí ukázať QR kód v mobile a prejsť cez samostatne zriadený vstup na kúpalisku.STaRZ spravuje kúpaliská Rosnička, Lamač, Tehelné pole, Delfín, Rača, Krasňany a prírodné kúpalisko v Areáli Zdravia Zlaté piesky.„Túto sezónu pribúda aj kultové kúpalisko Mičurín, ktoré by malo byť spolu s kúpaliskom Rača a Delfín otvorené neskôr, počas júna," dodáva STaRZ.