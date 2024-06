Leto plné športu s televízormi Samsung s rozlíšením 8K

Druhý za polovicu – získajte zľavu 50 % na lacnejší z dvoch vybraných produktov. Akciu môžete využiť napríklad na minuloročné modely Neo QLED 8K série QN700C a QN900C. Akcia platí do 30. 6. 2024 alebo do vypredania zásob.



98" Crystal UHD televízor + The Freestyle 2. generácie – akcia platí do 16. 6. 2024 alebo do vypredania zásob. Pri kúpe tohto televízora získate The Freestyle 2. generácie iba za 1 €.



Trade Up – vráťte starý televízor alebo soundbar a získajte zľavu až 280 € na nový.



Cashback – do 30. 6. 2024 alebo do vypredania zásob využite akciu, v rámci ktorej pri kúpe vybraných televízorov získate finančný bonus, a to až 4 000 €.



14.6.2024 (SITA.sk) -Chcete, aby vás hra dokonale pohltila? O to sa postará obria obrazovka Neo QLED s uhlopriečkou 85 palcov alebo 216 cm. Nájdeme ju v najvyššej triede televízorov Samsung 8K, taktiež aj v cenovo dostupnejších modeloch v rozlíšení 4K. Vo výbave nechýbajú vyspelé funkcie typu 8K (4K) AI Upscaling Pro alebo AI Vylepšenie pohybu Pro (Motion Enhancer Pro), vďaka ktorým je možné sa tešiť na vynikajúci obraz aj v prípade, že ho televízna stanica vysiela v nižšom rozlíšení. Zároveň sa spomínané funkcie starajú aj o jedinečné prekreslenie rýchleho pohybu, takže odpadá pohybové rozostrenie alebo skreslenie lopty počas pohybu.Z obývačky si navyše môžete urobiť súkromný štadión aj čo sa zvuku týka – postará sa o to priestorový zvuk Object Tracking Sound Pro. Pomocou umelej inteligencie sa zvuk pohybuje synchrónne s tým, čo sa deje na obrazovke, či už ide o oslavu víťazného gólu alebo napríklad nervóznu reakciu fanúšikov pred penaltovým rozstrelom. Všetko budete vždy počuť zo správneho uhla.A teraz po obmedzenú dobu môžete dokonca využiť veľmi zaujímavé zľavy na televízory a audiozariadenia Samsung z tohtoročnej modelovej ponuky. Už od 3. júna prebieha v internetovom obchode na webe samsung.sk akcia s názvom Samsung Festival, vďaka ktorému napríklad ku každému televízoru s uhlopriečkou 98" (249 cm) dostanete zadarmo projektor Freestyle. Pri nákupe modelov QN900D alebo Q900SB s uhlopriečkou 65" (165 cm) zadarmo získate rovnaký model, avšak s uhlopriečkou 75 palcov (190 cm). Lepšiu ponuku na leto plné jedinečných športových podujatí dnes človek len tak nedostane.Benjamin Braun, riaditeľ marketingu Samsung Europe, to komentoval slovami: "Naša najnovšia séria televízorov s rozlíšením 8K a umelou inteligenciou je ideálnou voľbou pre každého športového fanúšika, ktorý sa teší na tohtoročné výnimočné leto – ponúka naozaj jedinečnú kvalitu obrazu aj zvuku. Vďaka atraktívnym sezónnym zľavám na webe samsung.sk je práve teraz ideálny čas na kúpu nového televízora a prípadne aj soundbaru, aby ste mali tie najlepšie športové okamihy skutočne na dosah."Kompletná ponuka zliav v rámci časovo obmedzenej akcie:Návštevníci kamenných predajní Samsung si na televízoroch s rozlíšením 8K budú môcť vychutnať priamo v predajniach zábery špičkových športových podujatí, napr. záznamov z najvyššej španielskej futbalovej súťaže La Liga. Na vlastné oči sa tak môžu presvedčiť, že skutočne ide o rozdiel oproti bežnému štandardu.Ďalšie informácie o najnovších modeloch televízorov s rozlíšením 8K a umelou inteligenciou, prípadne o aktuálnych zľavách nájdete na samsung.sk Samsung inšpiruje svet a tvorí budúcnosť svojimi prevratnými myšlienkami a technológiami. Spoločnosť novo definuje svet televízorov, smartfónov, nositeľných chytrých zariadení, tabletov, digitálnych spotrebičov, sieťových a pamäťových prvkov, LSI systémov, polovodičov a LED displejov. Okrem samotných prístrojov ponúka Samsung komplexné prepojené zážitky vďaka ekosystému SmartThings a vďaka otvorenej spolupráci s partnermi. Najnovšie informácie nájdete v Samsung Newsroom na adrese www.samsungnews.cz Informačný servis