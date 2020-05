Bratislava odkúpi Kmotríkov podiel v Infra Services, za úspory z transakcie plánuje zmodernizovať viac kilometrov infraštruktúry

Čaká sa na súhlas valného zhromaždenia BVS

Zrušia sa nevýhodné zmluvy

Zmodernizuje sa viac kilometrov infraštruktúry





Infra Services vznikla ako dcérska spoločnosť so 100-percentnou majetkovou účasťou BVS v roku 2007 odčlenením divízie servisných činností. Koncom roku 2010 navýšením základného imania a vstupom nového akcionára – spoločnosti HASS, s. r. o. podiel BVS klesol na 51 percent.



28.5.2020 - Bratislavskí mestskí poslanci schválili odkúpenie podielu v Infra Services (INS) od podnikateľa Ivana Kmotríka za 10,5-milióna eur. Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) analyzovala možné scenáre pokračovania zmluvného vzťahu medzi BVS a INS, ktorý mesto považuje za nevýhodný."Predstavenstvo BVS vyhodnotilo ako najvýhodnejší variant odkúpenie 49-percentného podielu INS od minoritného akcionára Grafobal Group development (GGD) za kúpnu cenu pozostávajúcu zo 6-tich miliónov eur ako fixne stanovenej časti, dvoch miliónov eur ako 50 percent likvidity na účtoch INS k 30. aprílu a 2,5 milióna eur vo forme odplatného prevodu areálu INS na Hraničnej ulici v Bratislave z INS na GGD," uviedlo mesto. Odkúpenie podielu musí ešte odsúhlasiť valné zhromaždenie BVS.Vďaka transakcii sa stane BVS stopercentným akcionárom INS, ktorej za jedno euro ročne na tri roky zostane v nájme areál, kde aktuálne sídli.Celá transakcia bude podľa mesta financovaná z úveru od banky a splatená z úspor, ktoré BVS dosiahne zrušením nevýhodných zmlúv a zmluvne garantovanej marže INS."Úspory z navrhovanej transakcie sa prejavia prakticky okamžite, BVS sa vložené prostriedky vrátia na prevádzkových úsporách a odstránení rizika zmluvných pokút už do konca roka 2022," vysvetlilo mesto.Dodalo, že prakticky hneď po uskutočnení transakcie bude môcť BVS a INS začať aj so súťažami na obnovu infraštruktúry.Prvá časť obnovy v hodnote 10-miliónov eur je pripravená na okamžité vyhlásenie a ďalšie budú podľa mesta nasledovať."Len vďaka zrušeniu zmluvnej desaťpercentnej marže pre IS za každú investíciu a rekonštrukciu bude možné do konca roku 2022 zmodernizovať minimálne o päť kilometrov infraštruktúry viac," dodalo mesto.Bratislavská vodárenská spoločnosť je obchodná spoločnosť s majetkovou účasťou Hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré má postavenie majoritného akcionára spoločnosti s podielom 59,29 percenta.Za vstup do spoločnosti zaplatil súkromný investor 6,67-milióna eur. Od spoločnosti HASS nadobudla akcie v roku 2012 spoločnosť HEDIN, a. s. a 20. mája 2019 sa stala minoritným akcionárom INS spoločnosť GGD Ivana Kmotríka.