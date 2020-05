Chcem cvičiť a cítiť sa pohodlne

Už v tomto momente sa rozhoduje o vašich dojmoch a pocitoch z cvičenia v posilňovni. Ak sa nebudete cítiť dobre, nemôžete mať ani z tréningu dobrý pocit a vaša snaha o nový životný štýl môže skončiť tak rýchlo, ako aj začala.

Okrem iného, len máloktorá žena nechce vyzerať dobre ešte aj v takejto situácii. V práci, doma, či v posilňovni, všetky chcú vyzerať štýlovo a príťažlivo. Ponuka je našťastie dostatočne široká na to, aby si vybrala každá. Dámske legíny na cvičenie sa môžu líšiť farbou, vzorom, strihom či materiálom.

Základné benefity

Dámske legíny na cvičenie majú dve základné výhody a vaše pohodlie je jednou z nich. Sú vyrábané z elastických materiálov, takže vám dokonale priľnú k vašim nohám a zadku, vďaka čomu vám nebránia v žiadnom pohybe. Ak zvolíte legíny s vysokým pásom, váš komfort sa zas o čosi zvýši. Budete mať dostatočne zakrytý chrbát, kríže a vďaka vysokému pásu sa vám nebude tričko zbytočne vyťahovať.

Tým druhým benefitom je ich univerzálnosť, pretože kvalitné legíny môžete rovnako dobre využiť v posilňovni, telocvični, ale aj na ulici, a to nielen v lete, ale tiež v zime. Dostupné sú tiež dámske legíny na cvičenie so zateplením.

Súčasné fitness oblečenie je vysoko hygienické, pretože sú využívané predovšetkým materiály, ktoré dýchajú, odvádzajú nadbytočnú vlhkosť, sajú pot, veľmi dobre a ľahko sa perú a tiež rýchlo schnú.

Dámske legíny na cvičenie, ktoré sa už približujú k skutočnej profesionalite dbajú aj o vaše svalstvo a snažia sa o rovnomerné rozloženie záťaže. Dokonca nimi dokážete zabrániť poraneniam šliach.

O nič menej dôležitý nie je ich vzhľad. Či už profesionálna fitness trénerka, alebo akýkoľvek začiatočník, všetci chcú vyzerať dobre. Zvoliť môžete legíny s vysokým pásom a výraznej krikľavej farby, vďaka čomu upozorníte na svoje nohy a zadok. Naopak tí, ktorí chcú niektoré nedostatky svojho tela skryť, by mali siahnuť po jednofarebnej kombinácii legín a trička či mikiny.

Čo si zaslúži vašu pozornosť?

Bez akýchkoľvek pochýb by ste mali dbať na kvalitu materiálov a švov, nepodceňujte ani veľkosť športového oblečenia. Najideálnejšie je, ak si ho pred samotnou kúpou máte možnosť vyskúšať. Prípadne si ich objednajte s eshopu, ale pozorne si naštudujte tabuľku veľkostí.

Čo sa týka materiálov, najčastejšie obsahujú dámske legíny na cvičenie polyester alebo polyamid, čo sú materiály vhodné práve pre takýto druh oblečenia. Vďaka nim sú legíny dostatočne obtiahnuté a zároveň dostatočne vzdušné. Nevyblednú, ani sa po častom praní neroztiahnu. Rýchlo schnú a nie je ich potrebné žehliť. Čo sa týka ich údržby, skutočne jednoduché!

Zamerajte sa tiež na sed a pás nohavíc. Pre intenzívne tréningy sú najlepšie legíny s vysokým pásom, ktorý by mal byť aj dostatočne široký. Klasické legíny so zníženým pásom vám budú počas tréningu neustále padať a vy ich budete nepretržite vyťahovať hore. Zacvičíte si pritom viac, než s činkami. A o to vám určite nejde, preto si zvoľte legíny s vysokým pásom.

Švy na legínach by mali byť ploché a vypracované overlockovým stehom. Samozrejme, zvoliť môžete aj bezšvové športové oblečenie, čím uchránite vašu kožu od podráždenia počas cvičení.

Rozmaznajte sa kvalitnými legínami na cvičenie a spevnite vaše telo štýlovo!

Zdroj obrázku: Alena Ozerova / Shutterstock.com