Bratislava otvorí po ročnej pauze vianočné trhy, mali by byť bez odpadu a vo vyššej kvalite

Vstup bude podmienený COVID automatu

Vynovené vianočné osvetlenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.11.2021 (Webnoviny.sk) - Vianočné trhy na Hlavnom námestí v Bratislave otvoria po ročnej prestávke v piatok 26. novembra. Ako informuje hlavné mesto, pokračovať budú s novým konceptom vianočných trhov, ktoré budú zamerané na kvalitu a budú zero waste.„Môžete sa tešiť na viac ako 40 stánkov s vianočnými špecialitami, tradičnou slovenskou, ale aj medzinárodnou kuchyňou, a tiež na stánky, kde nájdete pochúťky bez lepku, mäsa či laktózy, a napríklad aj darčeky," uvádza mesto.Vianočné trhy potrvajú do 22. decembra. Vstup na Hlavný trh bude podľa aktuálneho nastavenia COVID semaforu v čase spustenia trhov, buď v režime kompletne očkovaní alebo OTP.Na tohtoročné vianočné trhy sa pripravuje aj mestská časť Staré Mesto, ktorá je organizátorom trhov na Hviezdoslavovom námestí. „Adventné obdobie by sa tento rok mohlo priblížiť tomu, na čo sme boli zvyknutí z predpandemických rokov," uvádza mestská časť.Ulice historického jadra sa rozsvietia vynoveným vianočným osvetlením, k tradičnému vianočnému stromčeku na Hviezdoslavovom námestí pribudne aj stromček na Rázusovom nábreží. Konanie a finálna podoba trhov bude závisieť od vývoja pandemickej situácie.