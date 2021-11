Ústavné právo na obhajobu môže byť obmedzené, advokátska komora má vážne obavy

Odstrašujúci efekt na advokátov

Obvinená z marenia spravodlivosti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.11.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská advokátska komora (SAK) dlhodobo a so znepokojením vníma, že zo strany orgánov činných v trestnom konaní dochádza k prípadom, keď je snaha postihovať advokátov za výkon advokácie. Reagovala tak na zrušenie obvinenia advokátke Anne Ž. Generálnou prokuratúrou SR.Podľa SAK ide o šikanózne vznášanie obvinení a zneužívanie prostriedkov trestného práva v snahe postihovať výkon obhajoby. Informovali o tom na svojej internetovej stránke.„Toto konanie môže mať odstrašujúci až zmrazujúci efekt na advokátov a môže viesť až k obmedzeniu ústavného práva na obhajobu. Vítame preto rozhodnutie Generálnej prokuratúry, ktorá už druhýkrát vo veci obvinenej advokátky A.Ž. rozhodla, že ide o nezákonné stíhanie za výkon povolania,“ uzavreli.Prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera v zastúpení generálneho prokurátora Maroša Žilinku zrušil v stredu 3. novembra uznesenie vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry z 1. marca v časti, ktorou vzniesol obvinenie voči Anne Ž. za zločin marenia spravodlivosti.Zároveň Kandera zrušil naň nadväzujúce uznesenie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry zo dňa 7. júna v časti, ktorou zamietol sťažnosť obvinenej podanú proti uzneseniu o vznesení obvinenia.Advokátka Anna Ž. bola pôvodne v rámci kauzy známej ako Fatima obvinená z marenia spravodlivosti a vydierania. Jedno obvinenie jej pritom zrušili už v marci. Podľa vyšetrovateľov v kauze Fatima pomohla bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika J. v minulosti získať príslušníkovi skupiny sýkorovci Petrovi Čongrádymu nehnuteľnosť v Trenčíne za úplatok tri milióny slovenských korún.Anna Ž. a ďalšie osoby podľa pôvodného obvinenia ovplyvňovali výpoveď kľúčového svedka. O kauze mal konkrétne vypovedať svedok Michal Vida, ktorý neskôr výpoveď zmenil. Podľa polície mal Vidu v roku 2018 požiadať svat Moniky J. Peter V. v prítomnosti advokátky Anny Ž. o to, či by mohol pozmeniť už archivované správy od pôvodného majiteľa Fatimy Ondreja Janíčka.Mal ich konkrétne prerobiť tak, aby to vyzeralo, že na neho nalieha on. So sfalšovanými esemeskami potom išla advokátka Anna Ž. na políciu a predložila ich do trestného konania s tým, že Janíček ovplyvňuje Vidu.