Bratislava otvorí v Propeleri letnú čitáreň s malým občerstvením

Bratislava 12. augusta (TASR) – V priestoroch bývalej kaviarne Propeler na Rázusovom nábreží v bratislavskom Starom Meste bude letná čitáreň. Návštevníci si tu budú môcť posedieť pri malom občerstvení či nealkoholických nápojoch, alebo si prečítať dennú tlač a časopisy, časom možno aj knihy. Mestská časť zároveň uvažuje aj nad predajom kávy. Svoj priestor tu bude mať organizácia cestovného ruchu spadajúca pod Bratislavský samosprávny kraj (BSK).priblížil pre TASR staromestský starosta Radoslav Števčík.Mestská časť priestor upravila, vyčistila, vymaľovala, opravila rozbité okná a postupne svojpomocne zariaďuje. Okolie budovy je vydláždené, pribudla dočasná drevená lávka k lodiam ako bezbariérový prístup a na budove pribudli zrekonštruované historické hodiny, ktoré v noci svietia. Po konzultácii s pamiatkarmi by sa mala do pôvodnej podoby vrátiť aj fasády objektu. Tá už nebude béžová, ale svetlosivá.Stavebné úpravy v tejto fáze neboli potrebné, avšak, starosta priznáva, že do budúcna bude treba väčšiu rekonštrukciu, kov totiž koroduje.podotkol Števčík. Dovtedy bude mať objekt v správe miestne oddelenie kultúry a predbežne by mohol byť otvorený od 12.00 do 20.00 h.dodal Števčík.Pôvodnú verejnú obchodnú súťaž vyhlásil miestny úrad v januári tohto roka po tom, ako ju s podmienkami doplnenými samotnými poslancami schválil poslanecký zbor ešte vlani v decembri. Podľa nich sa v danom priestore mala prevádzkovať kaviareň alebo cukráreň s tým, že prevádzkovateľ bude musieť predávať aj doplnkový tovar, čím chcela mestská časť zabezpečiť aktívnejšiu podporu cestovného ruchu. Poslanci si neskôr rozhodnutie rozmysleli a vo februári rozhodli o jej zrušení, aj napriek tomu, že sa v termíne prihlásilo viac ako 30 záujemcov.Predkladateľ návrhu na zrušenie súťaže, poslanec Matej Vagač, svoj návrh odôvodňoval tým, že každá európska metropola si chráni nábrežie a snaží sa ho zregulovať, a takúto snahu by malo mať aj Staré Mesto. Budovu označil za ikonickú stavbu z architektonického, historického i kultúrno-spoločenského hľadiska. Schválenie súťaže, kde hlavným faktorom má byť cena, označil za nie veľmi šťastné rozhodnutie. Treba vraj najprv spraviť ideovú súťaž návrhov. Priestorom sa následne začala zaoberať poslanecká skupina.