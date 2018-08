Investičné fondy hľadajú pre koncern Thyssenkrupp nového šéfa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 12. augusta (TASR) - Po odchode predchádzajúceho predsedu správnej rady koncernu Thyssenkrupp Heinricha Hiesingera pred mesiacom z funkcie sa dostal do problémov aj jeho dočasný nástupca Guido Kerkhoff. Informuje o tom denník Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Odvoláva sa na zdroje z kruhov investorov Cevian a Elliot. Oba fondy sa podieľali na formálne dobrovoľnom odchode Hiesingera z funkcie. Teraz sú aj proti Kerkhoffovi. Nepokladajú ho za dlhodobé riešenie pre firmu. Pre ňu žiadajú novú stratégiu, ktorú musí vypracovať nový predseda správnej rady.Investori pokladajú Kerkhoffa za príťaž, lebo roky bol v správnej rade koncernu a z ich pohľadu sa podieľal na nesprávnom kurze svojho predchodcu. Kerkhoff sa pustil do ofenzívy tým, že v piatok (10.8.) vykonal vo Frankfurte nad Mohanom nástupnú audienciu u akcionárov essenskej firmy.Union Investment teraz žiada, aby nový predseda správnej rady nepochádzal z prostredia koncernu.povedal fondový manažér Union Investment Ingo Speich. Dodal, že Kerkhoff je stúpencom starej neúčinnej stratégie. Nový šéf by bol signálom pre kapitálový trh o novom začiatku.Všetci zúčastnení na pátraní po novej stratégii koncernu, ktorí pre ňu hľadajú vhodného šéfa, sa zhodujú na tom, že sa má otázka moci v nemeckom priemyselnom gigante vyriešiť čo najskôr.povedal Speich