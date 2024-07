Bratislava ožila objatiami

"Rozdávame objatia". A hranolčeky s kečupom

Stovky malých i veľkých objatí

3.7.2024 (SITA.sk) -V dnešnej dobe prevláda názor, že láskavosť sa spomedzi ľudí postupne vytráca. A práve objatie sa stalo symbolom láskavosti vďaka tzv. objímacím aktivitám organizovaným po celom svete. Nadšenci sa snažia "obyčajným" objatím, ktoré navyše nič nestojí, pripomenúť to pekné medzi nami.Dôkazom je aj podujatie Rozdávame objatia, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu 2. júna na námestí bratislavského nákupného centra Eurovea. Práve tam ste mohli stretnúť dvojicu Hranolčeky & Kečup, ktorej to spolu krásne ladí a ktorá rozdávala objatia okoloidúcim. A nielen to!Prvým 100 ľuďom, ktorých dvojica vyobjímala, venovala darček: tričko zo špeciálnej edície Hranolčeky & Kečup. A všetkých do jedného pozvala na ochutnávku chrumkavých hranolčekov s lahodným kečupom. V štýlovom foodtrucku odparkovanom na námestí vítal hostí známy celebritný šéfkuchár Peter Varga.Námestie na nábreží Dunaja ožilo spontánnymi objatiami, smiechom a dojímavými okamihmi. Dvojica Hranolčeky & Kečup rozdala v priebehu 4 hodín takmer 400 objatí, ktoré si po vzhliadnutí tabule ROZDÁVAME OBJATIA ZADARMO prišli vypýtať ľudia všetkých vekových kategórií. Naservírovaných bolo 353 ochutnávkových porcií hranolčekov s kečupom.Podujatie realizovali dve svetoznáme značky McCain Foods a PODRAVKA International, ktoré spojili sily a priniesli tak pozitívne emócie a dobré jedlo v podobe hranolčekov McCain a kečupu Podravka priamo medzi ľudí. Za ideou objímacej aktivity a produkciou eventu stojí PR agentúra KOMUNIKA."Jedlo je také "univerzálne spojivko", radi si ho vychutnávame v spoločnosti našich blízkych či priateľov. A objatie, to naozaj dokáže mať liečivú silu. Práve preto sme sa rozhodli spojiť chuť "ikonického" jedla - hranolčekov s kečupom - s chuťou rozdávať objatia a radosť. Boli sme milo prekvapení spontánnou reakciou detí aj dospelých, potešení úsmevmi na ich tvárach a celkovou veselou a pozitívnou atmosférou podujatia. Podravka robí všetko "vždy so srdcom". A tak tomu bolo aj na tomto podujatí. Zároveň sa nám potvrdilo, že s Podravka kečupom nuda na tanieri či papierovej miske naozaj nehrozí.""McCain hranolčeky sú lídrom v segmente mrazených zemiakových produktov, slovenskí spotrebitelia ich veľmi dobre poznajú. Sú všetranným jedlom pre každú príležitosť. V legendárnom "objatí" s kečupom ide o overený pôžitok, ktorý radi zdieľame s našimi blízkymi. Tešíme sa, že podujatie Rozdávame objatia malo taký úspech. Radostné emócie, atmosféra spolupatričnosti a dobré jedlo, to je recept na pekné a zapamätateľné momenty.""Hranolčeky a kečup sú milované po celom svete a jednoducho k sebe patria. Preto sa tešíme, že sa nám podarilo niečo nezvyčajné: spojiť dvoch našich klientov a zároveň veľké globálne značky McCain Foods a PODRAVKA International do jedného kreatívneho projektu, ktorý nesie krásnu myšlienku "byť spolu". Dobré jedlo sa spája s pohodovými chvíľami a s tými, ktorých máme radi. A súdiac podľa milých reakcií ľudí na podujatí, sme rozdávali nielen objatia a hranolčeky s kečupom, ale aj radosť a ľudskosť."Informačný servis