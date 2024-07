Vláda na výjazdovom rokovaní na Orave vynechala starostov z KDH, tvrdí Majerský

Rokovanie na Orave

Pozvaní starostovia a primátori

3.7.2024 (SITA.sk) - Vláda chce rozvoj okresov Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín dosiahnuť bez diskusie so starostami a primátormi. Upozornil na to predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský s tým, že práve starostovia a primátori poznajú problémy svojich samospráv najlepšie.Majerský priblížil, že na Orave pôsobí 39 nezávislých starostov, 16 starostov za KDH, päť starostov za Smer-SD , jeden za Hlas-SD a jeden za Slovenskú národnú stranu (SNS) Z tohto počtu boli na rokovanie vlády na Orave pozvaní dvaja starostovia a jeden primátor za Smer z piatich možných predstaviteľov. Vláda pozvala jedného starostu KDH zo 16, pričom nebol pozvaný žiadny starosta KDH z okresov Dolný Kubín a Námestovo.„Teda argument, ktorým sa vláda oháňa, aby každý akceptoval výsledky akýchkoľvek demokratických volieb hádže práve ona do koša. Ľudia si zaslúžia, aby pri rozhodovaní o dôležitých veciach, ktoré sa ich bezprostredne týkajú, boli prítomní nimi zvolení zástupcovia v regiónoch," vyhlásil Majerský s tým, že dúfa, že vláda bude v budúcnosti pristupovať spravodlivejšie a bude pozývať zástupcov všetkých politických strán, aby sa zabezpečila transparentnosť a inkluzívnosť v rozhodovacích procesoch. Úrad vlády SR v pondelok 1. júla odmietol tvrdenia Majerského v diskusnej relácii O 5 minút 12, že na výjazdové rokovanie vlády pozvali len starostov a primátorov koalície.„Výjazdové rokovanie vlády na Orave bude zamerané na rozvoj okresov Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín. Na stretnutie bolo pozvaných 26 starostov a primátorov z uvedených okresov, pričom 18 z nich, teda najväčší podiel, predstavujú nezávislí kandidáti. Za Smer-SD sú to dvaja starostovia a jeden primátor, za stranu Hlas-SD dvaja starostovia a za SNS tiež dvaja starostovia. Na stretnutie bol pozvaný aj starosta za KDH," uviedol Úrad vlády SR s tým, že v regióne je 64 obcí a miest a navrhnutá podpora je určená pre každú z obcí bez ohľadu na politickú príslušnosť starostov a primátorov.