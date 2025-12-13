Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 13. decembra 2025

13. decembra 2025

Bratislava pokračuje s prvou etapou Živého námestia, niektoré stromy presádzajú, ale pribudnú nové


Bratislava pokračuje s prácami na prvej etape Živého námestia. Ako informuje magistrát na sociálnej sieti, ich súčasťou je aj presádzanie niektorých stromom a kríkov. „Či už z dôvodu ich ...



565243410_1115954870728626_6034823886214165752_n e1760619112199 676x495 13.12.2025 (SITA.sk) - Bratislava pokračuje s prácami na prvej etape Živého námestia. Ako informuje magistrát na sociálnej sieti, ich súčasťou je aj presádzanie niektorých stromom a kríkov.


„Či už z dôvodu ich kolízie s inžinierskymi sieťami, negatívnemu vplyvu na blízko stojaci objekt, alebo nevhodnému umiestneniu z hľadiska bezpečnosti priestoru,“ vysvetlilo mesto s tým, že tieto stromy presádzajú na Farského, Šustekovu či Rusovskú cestu v Petržalke alebo na Železnú studničku.

„Zároveň je dôležité povedať, že o zeleň na Živom námestí neprídeme, práve naopak,“ konštatuje magistrát. Ako dodáva, v rámci projektu upravia a rozšíria zelené plochy, zväčšia stromové jamy existujúcich stromov a doplnia podsadby. Vysadia tiež nové stromy či okrasné cibuľoviny a na nároží Námestia SNP a Špitálskej vznikne úplne nový zelený ostrov. „Celkovo tu pribudne najmenej 29 nových stromov,“ dodáva mesto.

Na Poštovej ulici a Námestí SNP vysadia 18 nových stromov, konkrétne brestovec západný, jaseň americký či soforu japonskú a ďalšie následne pribudnú aj v lokalite Námestia Nežnej revolúcie. Finálny počet stromov tak bude podľa mesta vyšší ako súčasný stav.


Zdroj: SITA.sk - Bratislava pokračuje s prvou etapou Živého námestia, niektoré stromy presádzajú, ale pribudnú nové © SITA Všetky práva vyhradené.

