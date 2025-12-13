Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 13.12.2025
 Meniny má Lucia
 Zo zahraničia

13. decembra 2025

Ukrajina obvinila Rusko z útoku dronom na tureckú nákladnú loď prevážajúcu slnečnicový olej


Tagy: Čierne more Rusko-ukrajinský konflikt

Ukrajinské námorníctvo v sobotu obvinilo Rusko z cieleného útoku dronom na tureckú nákladnú loď „VIVA“, ktorá smerovala do Egypta s nákladom slnečnicového oleja. Posádku tvorilo 11 členov, ktorí neutrpel ...



romania_ukraine_grain_exports_54077 1ab0e2aa45854089a590864910fe898b 676x451 13.12.2025 (SITA.sk) - Ukrajinské námorníctvo v sobotu obvinilo Rusko z cieleného útoku dronom na tureckú nákladnú loď „VIVA“, ktorá smerovala do Egypta s nákladom slnečnicového oleja. Posádku tvorilo 11 členov, ktorí neutrpel žiadne zranenia a loď mohla pokračovať v plavbe.


Námorníctvo zverejnilo video, ktoré ukazuje poškodenú loď s vodou na palube a niečím, čo vyzeralo ako motor dronu.

Loď sa nachádzala v ukrajinskej výlučnej ekonomickej zóne a využívala tzv. obilný koridor, ktorý vedie pozdĺž ukrajinského pobrežia a má zabezpečiť bezpečný prechod dôležitých poľnohospodárskych zásielok cez Čierne more.

Ide o druhý útok na tureckú loď za dva dni, pričom v piatok došlo v ukrajinskom prístave po ruskom útoku k požiaru na lodi vlastnenej Tureckom.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine


Oba incidenty prišli krátko po tom, ako turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok počas osobného stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vyzval na zastavenie útokov na prístavy a energetické zariadenia.



Zdroj: SITA.sk - Ukrajina obvinila Rusko z útoku dronom na tureckú nákladnú loď prevážajúcu slnečnicový olej © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čierne more Rusko-ukrajinský konflikt
