13.12.2025
Správy
13. decembra 2025
Ukrajina obvinila Rusko z útoku dronom na tureckú nákladnú loď prevážajúcu slnečnicový olej
Ukrajinské námorníctvo v sobotu obvinilo Rusko z cieleného útoku dronom na tureckú nákladnú loď „VIVA“, ktorá smerovala do Egypta s nákladom slnečnicového oleja. Posádku tvorilo 11 členov, ktorí neutrpel ...
13.12.2025 (SITA.sk) - Ukrajinské námorníctvo v sobotu obvinilo Rusko z cieleného útoku dronom na tureckú nákladnú loď „VIVA“, ktorá smerovala do Egypta s nákladom slnečnicového oleja. Posádku tvorilo 11 členov, ktorí neutrpel žiadne zranenia a loď mohla pokračovať v plavbe.
Námorníctvo zverejnilo video, ktoré ukazuje poškodenú loď s vodou na palube a niečím, čo vyzeralo ako motor dronu.
Loď sa nachádzala v ukrajinskej výlučnej ekonomickej zóne a využívala tzv. obilný koridor, ktorý vedie pozdĺž ukrajinského pobrežia a má zabezpečiť bezpečný prechod dôležitých poľnohospodárskych zásielok cez Čierne more.
Ide o druhý útok na tureckú loď za dva dni, pričom v piatok došlo v ukrajinskom prístave po ruskom útoku k požiaru na lodi vlastnenej Tureckom.
Oba incidenty prišli krátko po tom, ako turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok počas osobného stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vyzval na zastavenie útokov na prístavy a energetické zariadenia.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajina obvinila Rusko z útoku dronom na tureckú nákladnú loď prevážajúcu slnečnicový olej © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Oba incidenty prišli krátko po tom, ako turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok počas osobného stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vyzval na zastavenie útokov na prístavy a energetické zariadenia.
