Bratislava prináša službu Rýchle zásahy, podnety od občanov vyrieši do 72 hodín

2.9.2021 (Webnoviny.sk) - Bratislava bude riešiť niektoré podnety od občanov do 72 hodín. „Magistrát Bratislavy prichádza od septembra s novou službou Rýchle zásahy. Pôjde o riešenie rýchlo spracovateľných podnetov do 72 hodín," informuje v tlačovej správe oddelenie komunikácie a marketingu hlavného mesta.Podnety bude možné nahlasovať cez online formulár na webovej stránke mesta na podstránke rýchlych zásahov, kde sú podnety kategorizované podľa svojho zamerania. „Bratislava spúšťa túto službu v spolupráci s portálom Odkaz pre starostu," dodáva mesto.Podnety na riešenie rýchlym zásahom do 72 hodín sú rozdelené podľa zamerania na deväť kategórií: nedostatočne pokosená trávnatá plocha, suchá zeleň v havarijnom stave, zlomený konár v havarijnom stave, neorezaná prícestná zeleň, preplnený alebo poškodený kôš, chýbajúci alebo poškodený kanalizačný poklop, znečistený chodník, cesta, cyklotrasa, schody, poškodené dopravné značenie (vertikálne) a nefunkčný semafor. „Niektoré opravy v meste, bohužiaľ, nie je možné zrealizovať zo dňa na deň. No tie, pri ktorých to možné je, chceme robiť ešte efektívnejšie," uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo . Rýchle zásahy sú určené na riešenie drobných opráv na uliciach v správe mesta v priebehu 72 hodín od ich nahlásenia.Podnety týkajúce sa celomestských tém čistoty a zelene, údržby komunikácií či poškodeného alebo zničeného mestského mobiliáru budú vyhodnocovať v spolupráci s odbornými oddeleniami magistrátu a pracovníkmi mestského komunálneho podniku. „Tí budú podnety operatívne riešiť a pracovať na odstránení nahlásených nedostatkov v čo najkratšom čase do 72 hodín," vysvetlilo mesto. Pre nahlásenie podnetu treba priložiť aspoň jednu fotografiu aktuálneho stavu. „Vo výnimočných prípadoch, ako sú zhoršené poveternostné podmienky alebo iné nepredvídateľné okolnosti, sa môže doba riešenia podnetu predĺžiť," dodáva mesto.Na riešení rýchlych zásahov spolupracuje Bratislava s Odkazom pre starostu. Odkaz pre starostu umožňuje obyvateľom samospráv nahlasovať rôzne nedostatky, ktoré ich vo verejnom priestore obce či mesta trápia. Bol vytvorený v roku 2010 mimovládnou organizáciou Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a využíva ho aj bratislavská samospráva.