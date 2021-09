Nebezpečné predmety počas stretnutia s pápežom nechajte doma, zakázané sú aj tyče na vlajky (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

2.9.2021 (Webnoviny.sk) - Na stretnutie s pápežom bude zakázané vziať si so sebou strelnú zbraň či ostré predmety. Vo videu zverejnenom na sociálnej sieti to uviedla polícia.Okrem strelných zbraní a ich replík si z bezpečnostných dôvodov nebude možné na stretnutie s hlavou rímskokatolíckej cirkvi vziať so sebou žiadne slzotvorné prostriedky, nože a ostré predmety ani chladné zbrane, ako je napríklad obušok.Zakázané sú aj kovové tyče, ktoré nebudú môcť návštevníci použiť ani v prípade, že na ne budú chcieť umiestniť vlajky. Ľudia si so sebou na stretnutie s pápežom nemôžu vziať ani žiadnu pyrotechniku, alkoholické nápoje, sklenené fľaše či selfie tyče. Pápež František navštívi Slovensko 12. až 15. septembra. Okrem Bratislavy zavíta aj do Košíc, Prešova a zúčastní sa na púti v Šaštíne.