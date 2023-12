Bratislava privíta nový rok bez ohňostroja, výpadky z rozpočtu nútia hlavné mesto šetriť a dôvody sú aj ekologické

V pokoji a bez petárd

13.12.2023 (SITA.sk) - Bratislava sa pridáva k ďalším slovenským mestám, ktoré nebudú vítať rok 2024 ohňostrojom. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca magistrátu Peter Bubla s tým, že k tomuto rozhodnutiu mesto viedli ekologické aj ekonomické dôvody.„Výpadky z rozpočtu nás všetkých nútia šetriť a desaťtisíce eur vystrieľané na oblohu sú tou položkou, ktorá inde môže chýbať,“ poznamenal.Mesto podľa hovorcu vníma čoraz viac žiadostí, aby bol vstup do nového roka v pokoji a bez petárd. O odpočítanie posledných sekúnd starého roka však Bratislavčania neprídu.„Všetkých, ktorí si príchod nového roka spájajú aj so spoločným zážitkom a oslavou v uliciach nášho mesta pozývame na Hviezdoslavovo námestie,“ skonštatoval hovorca magistrátu s tým, že obyvatelia a návštevníci Bratislavy môžu spoločne odpočítať posledné sekundy starého roka na tradičnom svetelnom odpočítavadle pred historickou budovou SND.„Neodmysliteľný spoločný „unisono countdown“, scenéria historickej budovy SND, prvé novoročné vinše a objatia s blízkymi, Straussov valčík pod šírim nebom vytvoria magickú chvíľu prelomu rokov 2023 a 2024,“ uvádza hlavné mesto.Silvestrovskú atmosféru dotvoria Staromestský a Hlavný vianočný trh na Hviezdoslavovom a Hlavnom námestí, ktoré budú v prevádzke až do druhej hodiny rannej.„Nápis BRATISLAVA s rokom 2024 ostane rozsvietený aj na Nový rok, takže počas večernej novoročnej prechádzky môže poslúžiť ako pozadie pre selfíčko,“ doplnil.