Hamran uvažuje o prezidentskej kandidatúre, má tiež zaregistrované viaceré webové domény

Minister vnútra



Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas – sociálna demokracia ) odvolal policajného prezidenta Štefana Hamrana z funkcie na sklonku októbra. Slovensko čakajú prezidentské voľby na jar budúceho roka. Viaceré prieskumy favorizujú predsedu parlamentu a predsedu strany Hlas-SD Petra Pellegriniho, ktorý ale svoju kandidatúru zatiaľ oficiálne neohlásil. V médiách sa niekoľkokrát vyjadril, že tak učiní začiatkom nového roka.

13.12.2023 (SITA.sk) - Bývalý policajný prezident Štefan Hamran uvažuje o prezidentskej kandidatúre. Potvrdil to pre Denník N. Uviedol tiež, že definitívne sa chce rozhodnúť do konca týždňa. Hamran má tiež zaregistrované viaceré webové domény, ako prezidenthamran.sk, hamran24.sk či stefanhamran24.sk.Pre periodikum sa ale vyjadril, že rozhodne i to, či sa mu podarí zložiť tím, získať finančné prostriedky a 15-tisíc podpisov od občanov, ktoré sú potrebné pod návrh na kandidatúru. Možnosťou je i získať podporu od pätnástich poslancov parlamentu, no Hamran podľa periodika nechce byť politickým kandidátom.Bývalý šéf polície sa tiež pre Denník N vyjadril, že k úvahám o kandidatúre ho vedú témy, ktoré považuje za dôležité v prezidentských voľbách, no ktoré až tak nesedia bývalému ministrovi zahraničných vecí Ivanovi Korčokovi, ktorý sa chce uchádzať o post hlavy štátu.