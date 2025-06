Bratislava privíta oba reprezentačné tímy, Rojko: Volejbalový sviatok

Od piatka do nedele sa v Bratislave uskutoční volejbalový sviatok, počas ktorého sa v Gopass Aréne predstavia v zápasoch Zlatej Európskej ligy (ZEL) oba slovenské výbery. Ženskú reprezentáciu čakajú v rámci druhého turnaja EL v piatok 6. júna hráčky Azerbajdžanu (20.00) a v nedeľu 8. júna (18.00) výber Čiernej Hory. Muži sa stretnú na prvom turnaji série v piatok s Fínmi (17.00) a v nedeľu so Severným Macedónskom (15.00).





Slovenská volejbalová federácia (SVF) verí, že na oba turnaje si nájde cestu množstvo fanúšikov, pre ktorých pripravila aj viaceré sprievodné akcie. „Je to unikátna vec, podarilo sa nám dostať na jedno miesto obe reprezentácie. Po dlhom čase je to spoločný turnaj, čo je veľmi vzácne. Navyše, pre ženy je to jediný domáci turnaj tento rok, v ktorom sa predstavia na majstrovstvách sveta v Thajsku (22. augusta až 7. septembra). Mužov čaká doma ešte kvalifikácia. Chystáme veľmi veľa doplnkových aktivít pre divákov a našich partnerov, aby ľudia videli, že volejbal sa dá predať marketingovo na veľmi vysokej úrovni,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii prezident SVF Marek Rojko, ktorý si zaželal štyri víťazné zápasy.

Slovenky vstúpili do tohtoročnej ZEL víťazstvom 3:1 nad Chorvátskom, no následne prehrali 0:3 s Gréckom. „Tá bola pre nás takou fackou. Po nej však je naše družstvo úplne inak nastavené. Verím, že to prinesie ovocie na domácom turnaji, ktorý je pre nás jediný tento rok a preto veľmi dôležitý. Verím, že príde veľa ľudí a my to odčiníme,“ uviedol reprezentačný tréner Michal Mašek. Jeho zverenky najprv čaká Azerbajdžan, ktorý na prvom turnaji prehral so Slovinskom aj Maďarskom 0:3. „Včera sme sedeli do tretej rána a analyzovali sme si ich. Majú kvalitné družstvo s vysokými hráčkami. Bude veľmi dôležité, aby sme sa na nich pripravili. Čiernu Horu sme ešte úplne neanalyzovali, ale budeme mať na to čas,“ pokračoval Mašek a dodal, že s mužstvom, ktoré sa predstaví na turnajoch ZEL, počíta aj na majstrovstvá sveta.



Kapitánku tímu Karin Palgutovú potešilo, že sa opäť predstaví doma a navyše aj v rodnom meste: „Hrať na domácej pôde je pre nás vždy veľká česť, zápasy sú emočnejšie a aj my z toho máme väčší zážitok. Myslím, že to bude naozaj volejbalový festival a pozývam naň všetkých ľudí. Ideme nastavené víťazne, veríme, že súperky sú prijateľné a hrateľné. Musíme sa na to pripraviť dobre takticky, fyzicky a mentálne.“



Pre Slovákov je to prvá súťažná previerka toto leto, za sebou majú kemp a tri prípravné zápasy v Rumunsku, v ktorých ťahali za kratší koniec. „Máme mladý tím a naša identita je silne tímová. Ja som posledný, ktorý by po troch prehratých zápasoch chválil, ale videl som tam aj veľa pozitív, na ktorých sa dá stavať. V ZEL sú už všetky tímy kvalitné, ale nevidím dôvod, prečo by sme nemohli vyhrať, pokiaľ budeme dodržiavať pokyny,“ dodal kapitán mužského tímu Jakub Ihnát.