NHL: Chromiak zostáva v organizácii Los Angeles, podpísal novú zmluvu

Slovenský hokejista Martin Chromiak zostáva naďalej v organizácii Los Angeles Kings. Dvadsaťdvaročný útočník podpísal s klubom NHL nový ročný dvojcestný kontrakt, ktorý mu na profiligovej úrovni garantuje sezónny plat 775.000 dolárov. Na farme by mal podľa špecializovaného portálu puckpedia.com ročne zarobiť 100.000 USD.





Chromiaka si vybrali Kings v drafte pred piatimi rokmi v 5. kole z celkového 128. miesta. Na svoj debut v profilige stále čaká, v zámorí väčšinou nastupoval v nižšej súťaži AHL. Za farmársky tím „kráľov“ Ontario Reign odohral tri kompletné sezóny, pričom v uplynulom ročníku si s 18 gólmi, 21 asistenciami a 39 bodmi v 69 zápasoch základnej časti stanovil osobné maximá v AHL. Z toho päťkrát skóroval v presilovke a zaznamenal aj dva víťazné góly. V dvoch dueloch play off pridal jednu asistenciu. Celkovo má slovenský krídelník počas štyroch sezón v AHL na konte 196 stretnutí v základnej časti so ziskom 99 bodov (48+51), v bojoch o Calderov pohár má bilanciu päť zápasov a dva body (1+1). Predtým pôsobil aj v Dukle Trenčín a v drese Kingston Frontenacs v kanadskej juniorskej súťaži OHL.Slovensko reprezentoval v minulosti na MS do 18 (2019) i 20 rokov (2021), štartoval aj v A-tíme na dvoch svetových šampionátoch (2023, 2025). Na nedávnych MS v Štokholme strelil jeden gól v siedmich zápasoch. Informoval o tom oficiálny web Los Angeles Kings.