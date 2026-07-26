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 24hod.sk    Kultúra

26. júla 2026

Bratislava privíta výnimočnú výstavu Antona Jasuscha, niektoré diela budú na Slovensku vystavené po prvýkrát – FOTO


Tagy: Expozícia Galéria Kultúra slovenská moderna Výstava

Návštevníci uvidia diela s typickým motívom krajín a figurálnych, v niektorých prípadoch až abstraktných kompozícii, ktoré reflektujú jednotlivé obdobia Jasuschovej tvorby. Prierez celoživotného ...



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sni mka obrazovky 2026 07 26 o 15.48.48 676x397 26.7.2026 (SITA.sk) - Návštevníci uvidia diela s typickým motívom krajín a figurálnych, v niektorých prípadoch až abstraktných kompozícii, ktoré reflektujú jednotlivé obdobia Jasuschovej tvorby.


Prierez celoživotného diela jedného z najvýznamnejších maliarov slovenskej moderny Antona Jasuscha priblíži výstava s názvom „Anton Jasusch. Koleso osudu. Vízia, utópia, dezilúzia“. Od 29. júla do 11. septembra si ju môže verejnosť pozrieť v Galérii Art Invest v Bratislave. Expozícia predstaví približne 50 prevažne veľkoformátových diel zo súkromných zbierok mapujúcich celé tvorivé obdobie maliara.

Návštevníci uvidia diela s typickým motívom krajín a figurálnych, v niektorých prípadoch až abstraktných kompozícii, ktoré reflektujú jednotlivé obdobia Jasuschovej tvorby. „Prierez celoživotného diela fenomenálneho umelca Antona Jasuscha (1882-1965) pochádza zo súkromných zbierok a niektoré z nich sú na Slovensku prezentované vôbec po prvýkrát. Jeho tvorba formovala nielen avantgardu na východnom Slovensku, ale významným spôsobom ovplyvnila aj vznik moderny na Slovensku,“ priblížila kurátorka výstavy Zuzana Stančeková.

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Názov výstavy je podľa jej slov metaforickým odkazom na pohnutý životný osud maliara a zároveň aj na jeho typické existenciálne témy, ktoré vo svojich dielach spracovával. „V neposlednom rade symbolika výstavy spočíva aj v termíne jej usporiadania - a to po 100 rokoch od konania jedinej bratislavskej výstavy, ktorú si umelec v hlavnom meste zorganizoval sám,“ priblížila Stančeková.

K výstave vyšiel aj plnofarebný, takmer 100-stranový katalóg približujúci Jasuschovo dielo. Galéria pripravila pre verejnosť aj tri komentované prehliadky s kurátorkou, ktoré sa uskutočnia 13. augusta, 27. augusta a 10. septembra vždy o 17:30. Vernisáž výstavy sa uskutoční 28. júla pre pozvaných hostí, pre verejnosť bude výstava otvorená od 29. júla v priestoroch Galérie Art Invest na Dobrovičovej ulici v bratislavskom Starom Meste.


Zdroj: SITA.sk - Bratislava privíta výnimočnú výstavu Antona Jasuscha, niektoré diela budú na Slovensku vystavené po prvýkrát – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Expozícia Galéria Kultúra slovenská moderna Výstava
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