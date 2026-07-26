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26. júla 2026
Bratislava privíta výnimočnú výstavu Antona Jasuscha, niektoré diela budú na Slovensku vystavené po prvýkrát – FOTO
Návštevníci uvidia diela s typickým motívom krajín a figurálnych, v niektorých prípadoch až abstraktných kompozícii, ktoré reflektujú jednotlivé obdobia Jasuschovej tvorby. Prierez celoživotného ...
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26.7.2026 (SITA.sk) - Návštevníci uvidia diela s typickým motívom krajín a figurálnych, v niektorých prípadoch až abstraktných kompozícii, ktoré reflektujú jednotlivé obdobia Jasuschovej tvorby.
Prierez celoživotného diela jedného z najvýznamnejších maliarov slovenskej moderny Antona Jasuscha priblíži výstava s názvom „Anton Jasusch. Koleso osudu. Vízia, utópia, dezilúzia“. Od 29. júla do 11. septembra si ju môže verejnosť pozrieť v Galérii Art Invest v Bratislave. Expozícia predstaví približne 50 prevažne veľkoformátových diel zo súkromných zbierok mapujúcich celé tvorivé obdobie maliara.
Návštevníci uvidia diela s typickým motívom krajín a figurálnych, v niektorých prípadoch až abstraktných kompozícii, ktoré reflektujú jednotlivé obdobia Jasuschovej tvorby. „Prierez celoživotného diela fenomenálneho umelca Antona Jasuscha (1882-1965) pochádza zo súkromných zbierok a niektoré z nich sú na Slovensku prezentované vôbec po prvýkrát. Jeho tvorba formovala nielen avantgardu na východnom Slovensku, ale významným spôsobom ovplyvnila aj vznik moderny na Slovensku,“ priblížila kurátorka výstavy Zuzana Stančeková.
Názov výstavy je podľa jej slov metaforickým odkazom na pohnutý životný osud maliara a zároveň aj na jeho typické existenciálne témy, ktoré vo svojich dielach spracovával. „V neposlednom rade symbolika výstavy spočíva aj v termíne jej usporiadania - a to po 100 rokoch od konania jedinej bratislavskej výstavy, ktorú si umelec v hlavnom meste zorganizoval sám,“ priblížila Stančeková.
K výstave vyšiel aj plnofarebný, takmer 100-stranový katalóg približujúci Jasuschovo dielo. Galéria pripravila pre verejnosť aj tri komentované prehliadky s kurátorkou, ktoré sa uskutočnia 13. augusta, 27. augusta a 10. septembra vždy o 17:30. Vernisáž výstavy sa uskutoční 28. júla pre pozvaných hostí, pre verejnosť bude výstava otvorená od 29. júla v priestoroch Galérie Art Invest na Dobrovičovej ulici v bratislavskom Starom Meste.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava privíta výnimočnú výstavu Antona Jasuscha, niektoré diela budú na Slovensku vystavené po prvýkrát – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prierez celoživotného diela jedného z najvýznamnejších maliarov slovenskej moderny Antona Jasuscha priblíži výstava s názvom „Anton Jasusch. Koleso osudu. Vízia, utópia, dezilúzia“. Od 29. júla do 11. septembra si ju môže verejnosť pozrieť v Galérii Art Invest v Bratislave. Expozícia predstaví približne 50 prevažne veľkoformátových diel zo súkromných zbierok mapujúcich celé tvorivé obdobie maliara.
Návštevníci uvidia diela s typickým motívom krajín a figurálnych, v niektorých prípadoch až abstraktných kompozícii, ktoré reflektujú jednotlivé obdobia Jasuschovej tvorby. „Prierez celoživotného diela fenomenálneho umelca Antona Jasuscha (1882-1965) pochádza zo súkromných zbierok a niektoré z nich sú na Slovensku prezentované vôbec po prvýkrát. Jeho tvorba formovala nielen avantgardu na východnom Slovensku, ale významným spôsobom ovplyvnila aj vznik moderny na Slovensku,“ priblížila kurátorka výstavy Zuzana Stančeková.
Názov výstavy je podľa jej slov metaforickým odkazom na pohnutý životný osud maliara a zároveň aj na jeho typické existenciálne témy, ktoré vo svojich dielach spracovával. „V neposlednom rade symbolika výstavy spočíva aj v termíne jej usporiadania - a to po 100 rokoch od konania jedinej bratislavskej výstavy, ktorú si umelec v hlavnom meste zorganizoval sám,“ priblížila Stančeková.
K výstave vyšiel aj plnofarebný, takmer 100-stranový katalóg približujúci Jasuschovo dielo. Galéria pripravila pre verejnosť aj tri komentované prehliadky s kurátorkou, ktoré sa uskutočnia 13. augusta, 27. augusta a 10. septembra vždy o 17:30. Vernisáž výstavy sa uskutoční 28. júla pre pozvaných hostí, pre verejnosť bude výstava otvorená od 29. júla v priestoroch Galérie Art Invest na Dobrovičovej ulici v bratislavskom Starom Meste.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava privíta výnimočnú výstavu Antona Jasuscha, niektoré diela budú na Slovensku vystavené po prvýkrát – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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