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26. júla 2026
Záchranári: Prvá pomoc pri popálenine je chlad, nemá sa používať ľad
Nebezpečenstvo pri opekaní a grilovaní podľa záchranárov predstavuje aj dym.
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Prvou pomocou pri popáleninách je chladenie. Na postihnuté miesto treba pustiť prúd tečúcej vlažnej vody. Na chladenie sa však nemá používať ľad ani príliš studená voda. Pripomenula to záchranná zdravotná služba ZaMED. Upozornila na to, že v lete hrozí riziko popálenín napríklad pri grilovaní či opekaní.
„Ranu prúdom tečúcej vody chlaďte aspoň desať až 20 minút, kým bolesť neustúpi. Ak je popálenina rozsiahla, tvoria sa na nej pľuzgiere alebo ide o dieťa, neváhajte a privolajte pomoc,“ ozrejmil záchranár Patrik Brna s tým, že ak ľudia nemajú prístup k tečúcej vode, popáleninu majú chladiť vodou z fľaše alebo čistou mokrou látkou.
Záchranári zdôraznili, že na ošetrenie popálenín sa nemá používať ľad ani príliš studená voda. „Na popálenú kožu nikdy neaplikujte maslo, olej ani zubnú pastu. Spôsobili by zakonzervovanie tepla v rane a záchranárom skomplikovali ďalšiu prácu,“ doplnil Brna. Zároveň zdôraznil, že popáleniny treba ošetriť vždy, lebo ak ošetrené nie sú, prípadne sú ošetrené nesprávne, hrozí najmä hlbšie poškodenie tkaniva, infekcia, väčšie jazvy a trvalé funkčné následky. „Pri rozsiahlejších popáleninách sa môžu pridať aj ťažké celkové komplikácie ako dehydratácia, popáleninový šok, porucha prekrvenia orgánov a v najzávažnejších prípadoch aj smrť,“ upozornil.
Nebezpečenstvo pri opekaní a grilovaní podľa záchranárov predstavuje aj dym. Ten môže vyvolať podráždenie, kašeľ, bolesť hlavy a vo vážnejších prípadoch aj dusenie. V prípade, ak niekto vdýchne väčšie množstvo dymu, treba ho čo najrýchlejšie odviesť zo zadymeného miesta na čerstvý vzduch. „V prípade, že má pacient ťažkosti s dýchaním, kašle, je malátny alebo sa jeho celkový stav zhoršuje, volajte na tiesňovú linku 155,“ dodal Brna.
Foto: codnes.sk
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