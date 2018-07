Bratislava rieši zníženie počtu stavebných úradov

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 1. júla (TASR) – Bratislava má na 17 mestských častí 15 stavebných úradov. Vedenie mesta a mestských častí však aktuálne rieši, ako tento počet úradov v rámci pripravovanej novely stavebného zákona znížiť. V diskusiách sa skloňuje jeden úrad pre celé mesto, ale aj päť úradov pre každý z bratislavských okresov. Rozdielny názor má primátor i bratislavskí starostovia.Primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal tvrdí, že existencia 15 samostatných stavebných úradov v Bratislave je absurdná a dlhodobo proti nej bojuje. On sám preferuje jeden stavebný úrad pre celé mesto, poukazuje pritom na susednú Viedeň.avizoval už v minulosti primátor.Námestník primátora Milan Černý považuje súčasný stav za nevyhovujúci, podľa neho je dôležité, aby v jednom meste platilo jedno pravidlo.priblížil. Aj diskusia o piatich stavebných úradoch v rámci Bratislavy je podľa neho lepšia ako súčasný stav. Takúto alternatívu by si vedel predstaviť v prípade, ak by sa posilnila funkcia hlavného architektka, ktorý by dokázal spolupracovať s týmito piatimi stavebný úradmi.Pre bratislavských starostov je neprijateľná predstava jedného stavebného úradu pre hlavné mesto, a to z dôvodu počtu podaní a celkovej funkčnosti takéhoto úradu.povedal starosta Záhorskej Bystrice a predseda Regionálneho združenia bratislavských mestských častí Jozef Krúpa. Už v minulosti bolo podľa neho obdobie, keď boli tieto úrady riešené z pohľadu piatich okresov Bratislavy. O presnom počte je však podľa jeho slov potrebné diskutovať. Starostovia sa obávajú, že ku zníženiu počtu stavebných úradov dôjde k januáru 2019, čo je podľa nich nemysliteľné z pohľadu nového vedenia samospráv po novembrových komunálnych voľbách.Ministerstvo dopravy a výstavby však tvrdí, že konečné usporiadanie stavebných úradov bude vychádzať z rokovaní, ktoré práve prebiehajú medzi ich rezortom, Združením miest a obcí Slovenska a ministerstvom vnútra.uviedlo ministerstvo. Samotnú účinnosť zákona však predpokladá najskôr až od 1. januára 2020.