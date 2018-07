V Indii sa zrútil autobus do rokliny, hlásia najmenej 30 mŕtvych

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lakhnaú 1. júla (TASR) - Najmenej 30 ľudí sa v nedeľu zabilo na severe Indie, keď sa preplnený autobus zrútil v horskom teréne z vozovky do hlbokej rokliny. Informuje o tom agentúra AP.Oficiálne zdroje indického spolkového štátu Uttarákhand spresnili, že vozidlo spadlo z 213-metrovej výšky a okrem obetí na životoch hlásili z miesta nešťastia aj desiatky zranených. Záchranné práce boli pre nevľúdne počasie sťažené.Autobus viezol robotníkov, ktorí do zamestnania denne dochádzali dopravou.India je podľa oficiálnych údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) krajinou s najvyššou mierou úmrtnosti na cestách. Pri dopravných nehodách, spôsobených najmä prekračovaním povolenej rýchlosti, preplnenými komunikáciami či zlým stavom cestnej siete a motorových vozidiel, tam každoročne zahynie vyše 100.000 ľudí.