Bratislava sa opäť zahalí do farieb vďaka Dúhovému PRIDU, polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia – FOTO

16.7.2025 (SITA.sk) - Už túto sobotu 19. júla sa v Bratislave uskutoční 15. ročník Dúhového PRIDE Bratislava . Hlavný program bude na Námestí slobody od 12:00 do 21:00 a jeho neoddeliteľnou súčasťou bude aj tradičný sprievod centrom mesta.Ako informovali organizátori, tohtoročný festival sa nesie v duchu kultúry slobody – hodnoty a priestoru, kde má každý človek právo slobodne tvoriť, vyjadrovať sa, žiť a milovať.„Kultúra slobody je jadrom toho, prečo Slovensko chce byť súčasťou Európy – lebo európske krajiny stoja na hodnotách otvorenej kultúry, kde každý človek môže byť súčasťou spoločnosti so svojím príbehom, umením, identitou. Vládna novela ústavy , o ktorej bude parlament hlasovať v septembri, nás od Európy vzďaľuje. Obmedzenie ľudských práv LGBTI+ ľudí, ktoré je jej obsahom, je v priamom rozpore s právom EÚ a Európskym dohovorom o ľudských právach ,“ poukázal zástupca organizačného tímu Martin Macko Medzi rečníkmi a rečníčkami bude aj Jana Debreceniová z advokátskej kancelárie Krivak & Co. Ako uviedla, ak chceme ďalej žiť v kultúre slobody, musíme odmietnuť snahy nahradiť slobodu ústavne zakotveným autoritárstvom.„Návrh novely ústavy je útokom na našu slobodu v jej najhlbšom jadre. Útočí na slobodu mnohých ľudí žiť v súlade so svojou identitou. Útočí na slobodu nás všetkých rozhodovať sa o dôležitých aspektoch osobného života,“ povedala.Návrh novely ústavy bol do parlamentu predložený v marci 2025 a z hľadiska LGBTI+ ľudí obsahuje dve zásadné zmeny. Prvou je ustanovenie, že „rodičmi dieťaťa sú matka a otec; matkou dieťaťa je žena a otcom dieťaťa je muž“. V praxi by to znamenalo úplné popretie akejkoľvek formy právneho uznania dúhových rodín, vrátane odmietania platnosti rodných listov vydaných v zahraničí, ktoré uvádzajú dvoch rodičov rovnakého pohlavia.Druhou zmenou je definícia, že „Slovenská republika uznáva len biologicky určené pohlavie muža a ženy“, čím by sa zaviedol zákaz právnej zmeny pohlavia. Transrodovým ľuďom by tým bolo znemožnené upraviť si meno, priezvisko, pohlavie alebo rodné číslo v osobných dokladoch.Tento návrh je v priamom rozpore s právom Európskej únie aj s Európskym dohovorom o ľudských právach, upozorňujú organizátori PRIDE. Ak by bol návrh schválený, Slovensko by mohlo čeliť právnym dôsledkom aj obmedzeniu prístupu k eurofondom.V programe Dúhového PRIDE Bratislava sa predstaví široké spektrum umelcov a umelkýň. Headlinerom tohto ročníka je populárny spevák ADONXS, ktorý prinesie na Námestie slobody kúsok Eurovízie a ktorý patrí medzi najúspešnejších slovenských spevákov súčasnosti.„Sloboda slova a prejavu, rôznorodosť a vzájomný medziľudský rešpekt sú čoraz krehkejšou témou Slovenska. PRIDE stotožňuje všetky tieto kvality a preto je v aktuálnej politickej klíme nesmierne dôležitý,” hovorí o dôvodoch svojho vystúpenia na PRIDE spevák. Po dvoch rokoch sa na PRIDE vráti aj Vojtík, ktorý si celé Slovensko získal svojim hitom Detviansky sen a ktorého posledný album MESSIASH IX získal nomináciu na nomináciu na Album roka 2024 na Radio_Head Awards.Na pódiu zaznejú aj viaceré DJ-sety – predstavia sa etablované DJ-ky Kristie Kardio a TRANSMISIA, ako aj nováčik na hudobnej scéne DJ Enby. Hudobnú dramaturgiu ďalej doplní slovenská r'n'b a popová speváčka Erika Rein a hudobník NaiKavols, ktorého tvorba prepája intímnu výpoveď s výraznou žánrovou voľnosťou.Účastníci a účastníčky festivalu sa môžu tešiť aj na obľúbený Tepláreň Kabaret či tanečné vystúpenie Kiki House of Velvet, ktoré prepája kvír estetiku s ballroom scénou. Súčasťou programu na Námestí slobody bude aj detská zóna s bohatým programom pre rodiny s deťmi, ako aj NGO zóna, kde sa predstavia rôzne ľudskoprávne, ekologické a vzdelávacie organizácie.Pätnástemu ročníku Dúhového PRIDE Bratislava predchádzal mesiac plný sprievodných podujatí, ktoré rozšírili tému kultúry slobody do rôznych častí mesta aj komunity. Diskusie, filmové premietania či komunitné večery ponúkli priestor na prepájanie ľudí a budovanie solidarity.Záštitu nad Dúhovým PRIDE Bratislava 2025 prevzali predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, primátor Bratislavy Matúš Vallo a starosta mestskej časť Bratislava - Staré mesto Matej Vagač Polícia v súvislosti s verejným podujatím Dúhový Pride upozorňuje na dopravné obmedzenia v centre hlavného mesta. „Vodičom dávame do pozornosti, aby počítali s dopravnými obmedzeniami, ktoré sa budú týkať predovšetkým Námestia Slobody a ďalších ulíc centra Bratislavy," upozorňuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.Ďalšie obmedzenia v cestnej premávke budú aj na Dunajskej ulici, Klemensovej, Karadžičovej, 29. augusta, Dostojevského rade a na Jakubovom námestí, kde sa počas dňa uskutoční ďalšie verejné zhromaždenie spojené s pochodom účastníkov. „Taktiež vodičom v tejto súvislosti odporúčame, aby sa počas dňa až do večerných hodín vyhli uliciam v okolí Námestia Slobody a využili na presun alternatívne trasy," dodala polícia.