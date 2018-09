Bratislava sa rozlúči s letom nedeľným kultúrnym programom na Štúrovej

Ilustračná snímka. Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. septembra (TASR) - Bratislavčanov, ale aj návštevníkov hlavného mesta čaká počas nedele (9.9.) kultúrna rozlúčka s letom. Na Štúrovej ulici budú od 14.00 do 22.00 h prebiehať hudobné a tanečné vystúpenia, divadelné predstavenie pre deti a chýbať nebudú ani zaujímavé workshopy a prezentácie. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.Historická Štúrova ulica sa zmení na rozkvitnutú záhradu a vďaka zelenému trávniku zmení svoj tvar na nepoznanie. Pre návštevníkov bude pripravených niekoľko pódií, kde si budú môcť vychutnať hudbu rôznych štýlov od klasiky až po populárnu hudbu.priblížila Onufer. Spestrením bude aj sprievod v podaní bubeníckej šou od Campany Batucady a choduliarov Circus Cirque.Pre milovníkov klasickej hudby bude pripravené pódium Viva Ulica a Klasika na električkovej zastávke. Na oboch pódiách vystúpia umelci, ako akordeonista Tomáš Valiček, gitarista Dávid Bílek, dychový kvintet What about brasstime, gitarové duo Guittaritos, Mucha Quartet, duo Laura & Jozef, Violette Quartet či The Classical Songs. Pre najmenších bude pripravená detská zóna, kde bude divadelné predstavenie, bublinový či hudobný workshop, výroba kvetov i makiet Bratislavského hradu.Na trase z Petržalky zo zastávky Jungmannova – Umelka bude premávať hudobná električka.