Slovensko a Nemecko si pripomenú 25. výročie diplomatických vzťahov

Na snímke koncert skupiny Pressburger Klezmer Band. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Bratislava 5. septembra (TASR) – Slovensko a Nemecko si hudbou a svetlom pripomenú 25. výročie nadviazania vzájomných diplomatických vzťahov. Nemecké veľvyslanectvo v Bratislave totiž pri tejto príležitosti organizuje v pondelok (10.9.) na Hviezdoslavovom námestí podujatie s názvom Slovensko–nemecký deň.Návštevníkov najprv roztancuje bratislavská skupina Preßburger Klezmer Band. Tej bude priestor na pódiu patriť od 16. h. Hudbu s textami v jazyku jidiš a v slovenskom jazyku vystrieda o 18. h nemecké akustické kvarteto, hudobná skupina Quadro Nuevo, ktorá vraj "dvojzmyselne a nenútene odpovie" po európsky na argentínske tango. Pre hudobníkov to bude zároveň prvé vystúpenie v Bratislave. "Ich lásku k nostalgicko-akustickej hudbe počuť v každom ich hudobnom tóne," sľubujú organizátori.Po 20. h čaká na návštevníkov šou umelcov so svetlom Xenorama, a to na hlavnej fasáde Nesterovho paláca, teda budovy Nemeckého veľvyslanectva na Hviezdoslavovom námestí. "Znalci spoznajú medzníky v spoločných dejinách Slovákov a Nemcov, všetci ostaní sa budú môcť s pôžitkom vnoriť do hry farieb, foriem, svetiel a tónov," dopĺňajú organizátori.Podujatie ukončí tohtoročné Kultúrne leto v Bratislave. Vstup je bezplatný.