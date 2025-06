Bratislava sa zadlžila o desiatky miliónov eur, upozorňuje kandidát na primátora Winkler

Neschopnosť magistrátu zabezpečiť si zdroje na kapitálové výdavky

26.6.2025 (SITA.sk) - Bratislava sa tento rok zadlžila o desiatky miliónov eur napriek tomu, že príjmy mesta medziročne vzrástli o rekordných 46 miliónov eur. Upozornil na to kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler . "Primátor Matúš Vallo prezentuje záverečný účet mesta ako úspech, hoci podrobná analýza ukazuje pravý opak," tvrdí Vallov oponent."Dobré výsledky hospodárenia mesta, rekordný prebytok, ušetrenie na prevádzke, zníženie miery zadlženosti – vyzerá to tak, že primátor Vallo zrejme hodnotil úplne iné údaje, ako sú tie oficiálne v rámci záverečného účtu hlavného mesta," konštatuje Winkler s tým, že rozdiel medzi kapitálovými príjmami a výdavkami je priepastných 73 miliónov. "Mesto plánovalo mať kapitálové príjmy vo výške 67 miliónov, ale nakoniec malo kapitálové príjmy vo výške 24 miliónov eur," dodáva.Dôvodom je podľa Winklera neschopnosť magistrátu zabezpečiť si zdroje na kapitálové výdavky. "Bratislava má dnes slabé čerpanie dotácií a musí to kryť úvermi, presunmi z rezerv a inými špekuláciami a účtovnými operáciami, čo je extrémne rizikové," zdôraznil kandidát na primátora. Mesto ďalej uvádza, že kapitálové výdavky boli čerpané až vo výške 93 percent, čo podľa neho nie je pravda a mesto týmito údajmi zavádza.Podľa Winklera boli kapitálové výdavky čerpané len vo výške 78 percent. "Tým, že mesto porovnáva záverečný účet s upraveným rozpočtom v priebehu roka a nie s tým, ktorý bol pôvodne schválený, manipuluje s dátami," konštatuje Vallov oponent."Predstavte si, že si schválite v decembri 2023 rozpočet na rok 2024, v priebehu roka si ho upravujete a urobíte tak aj v novembri 2024. Keďže sa vám nedarí čerpať fondy a nachádzať zdroje na kapitálové príjmy, rozpočet si upravíte na aktuálny stav, respektíve ako vám to vyhovuje. Dva mesiace potom, keď sa uzavrie rok, robíte veľké vyhlásenia akí ste skvelí a ako napĺňate schválený rozpočet," uvádza Winkler s tým, že pri porovnaní s originál schváleným rozpočtom sú výsledky hospodárenia úplne iné.Dôvodom zníženého čerpania kapitálových výdavkov bol podľa Vallovho oponenta presun projektov do ďalšieho obdobia a oneskorené čerpanie eurofondov, čo znamená, že mesto nestíha s projektami a nestíha na ne čerpať eurofondy.Winkler upozorňuje aj na zavádzanie a manipuláciu zo strany magistrátu s bežnými výdavkami a ich znížením, keďže tu mesto opäť porovnáva tieto výdavky s upraveným rozpočtom a nie tým, ktorý bol pôvodne schválený na rok 2024."Mesto chcelo rovnako splácať úroky vo výške 9,5 milióna ako oficiálne udáva v dokumentoch, ale na konci roka sa im podarilo splatiť úrok len vo výške 4,7 milióna, a to z dôvodu nedostatku peňazí a presunu splátok do ďalšieho obdobia," konštatuje kandidát na primátora.V záverečnej správe sa tiež píše, že úverové zaťaženie mesta narástlo zo 186 miliónov eur na 216 miliónov eur, čo podľa neho predstavuje navýšenie dlhu Bratislavy o 30 miliónov eur."Toto sa udialo aj napriek rekordnému zvýšeniu medziročných príjmov mesta o 46 miliónov, ktoré pritiekli do mestskej kasy primárne zo zvýšených daní z nehnuteľnosti," upozornil Winkler.Ako dodal, zvýšili sa tiež poplatky za vývoz smetí, vodné a stočné, cestovné v MHD, vstupy na kúpaliská, kultúru a zaviedlo sa viac platených parkovísk. "Mesto rekordne inkasovalo. Ani to však nestačilo a Bratislava zvýšila svoj dlh medziročne v nominálnej hodnote 30 miliónov, čiže o 16 percent," doplnil."Nechápem, ako dokáže primátor Vallo a ľudia okolo neho čítať tieto dáta, ale o úspech mesta rozhodne nejde. Zdá sa, že mu tieto čísla nič nehovoria a je mu úplne jedno, v akej kondícii po sebe zanechajú mestské financie. Verím, že všetkým príčetným ľuďom to jedno nie je, a preto je nutné biť na poplach, pretože takýto prístup mesta ku verejným financiám je neprípustný," zdôraznil Martin Winkler.Ani rekordný medziročný rast príjmov o 46 miliónov eur podľa neho nestačil na zastavenie rastu dlhu hlavného mesta. Údaje podľa Vallovho oponenta jasne ukazujú, že súčasné hospodárenie mesta je neudržateľné, postavené na presúvaní splátok a kreatívnom účtovníctve, ktoré nebezpečne zvyšuje finančné riziká pre Bratislavu a jej obyvateľov v nasledujúcich rokoch. Primátorovi zároveň odkazuje, že mesto nie je zlaté prasiatko, ktoré keď zatrasie, vypadnú z neho peniaze.