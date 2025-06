Slovensko sa pri tvorbe zákona o lobingu inšpiruje úpravou v zahraničí, tvrdí Raši – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

26.6.2025 (SITA.sk) - Slovensko na základe požiadaviek Európskej komisie musí prijať zákon regulujúci lobing. Ako v tejto súvislosti vo štvrtok povedal predseda parlamentu Richard Raši , pri jeho tvorbe predkladatelia využijú aj analýzu, ktorú vypracoval Parlamentný inštitút. Konečnú verziu zákona by do parlamentu malo predložiť ministerstvo vnútra „Je to právna analýza existujúcej regulácie lobingu zo 40 štátov,“ povedal Raši. Doplnil, že týmto spôsobom môže SR efektívne využiť skúsenosti a poznatky zo zahraničia. „V Nemecku sa takýto zákon tvoril 20 rokov a stále sa opravuje,“ dodal šéf parlamentu.Podľa ministra školstva Tomáša Druckera nemá byť účelom zákona „naháňanie nepriateľa“, napríklad v podobe mimovládnych organizácií. „Tento zákon nemá slúžiť ako stigmatizačný, nemá vytvárať administratívne bariéry,“ vyhlási Drucker. Zároveň skonštatoval, že by malo ísť o štandardný príspevok k transparentnosti.Zákon by mal podľa predkladateľov definovať „čo je lobing“, a tiež pojmy „verejná kontrola“, „občianska participácia“, alebo „štandardné pripomienkovanie“. V priebehu leta by legislatívny zámer mal byť zverejnený na internete, pričom na jeseň by sa predpis mohol dostať do medzirezortného pripomienkového konania.