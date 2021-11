Bratislava si váži dielo Miroslava Žbirku, chce mu zriadiť pamätnú lavičku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.11.2021 (Webnoviny.sk) - Bratislava chce v parku na Račianskom mýte zriadiť pamätnú lavičku speváka Miroslava Žbirku. Na sociálnej sieti to uviedol primátor hlavného mesta Matúš Vallo.„Miroslav Žbirka bol svetový a zároveň priamo spätý aj s Bratislavou. Mesto si váži dielo tohto umelca, chce ho poctiť a na podnet jeho rodiny pripravuje zriadenie spomienkového miesta v lokalite, ktorá sa so spevákom priamo spája," oznámil Vallo.Ako dodal, návrh by mal obsahovať lavičku v parku na Račianskom mýte, kde Žbirka zvykol hrávať a spievať. „Ako každý návrh na vytvorenie takéhoto spomienkového miesta v Bratislave prejde aj táto idea príslušnou komisiou a mesto bude postup koordinovať s rodinou speváka a príslušnými inštitúciami," dodal primátor.Spevák a skladateľ Miroslav Žbirka zomrel 10. novembra vo veku 69 rokov. Pri lavičke na Račianskom mýte, kde hudobník sedával a hrával vzniklo pietne miesto, na ktorom ľudia zapaľujú sviečky, aby si uctili pamiatku speváka.