Mala by Sme rodina vystúpiť z koalície? Voliči sa vyjadrili v prieskume

Väčšina je za vystúpenie

Najviac si vystúpenie želajú voliči Republiky

27.11.2021 (Webnoviny.sk) - Takmer 44 percent voličov si myslí, že hnutie Sme rodina by malo vystúpiť z vládnej koalície. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre agentúru SITA uskutočnila agentúra Ako od 8. do 16. novembra na vzorke 1 000 respondentov.Z možností, ktoré mali oslovení k dispozícii, sa 22 percent vyjadrilo, že by mali určite vystúpiť z koalície, 21,9 percenta označilo možnosť „skôr by mali vystúpiť z koalície". Alternatívu, že hnutie by určite nemalo vystúpiť z koalície deklarovalo 16,4 percenta opýtaných a možnosť, že Sme rodina by „skôr nemalo vystúpiť z koalície" si zvolilo 27,4 percenta. Zvyšných 12,3 percenta respondentov sa k otázke nevedelo alebo nechcelo vyjadriť.Prieskum sa konal telefonickou formou a bol vypracovaný podľa medzinárodných štandardov kvality WAPOR, ESOMAR a štandardov Slovenskej Asociácie Výskumných Agentúr (SAVA), ktorých je agentúra Ako členom. Respondenti v prieskume odpovedali na otázku: „Vzhľadom na odmietavý postoj hnutia Sme rodina k reformám navrhnutých vládou, malo alebo nemalo by podľa vás hnutie Sme rodina vystúpiť z vládnej koalície? Prečítam vám možnosti“.Spomedzi voličov jednotlivých politických strán má hnutie najväčšiu podporu z pohľadu vystúpenia z vládnej koalície medzi priaznivcami strany Republika (72 percent) a strany Smer - sociálna demokracia (61 percent). Čo sa týka vládnych strán, tak najviac sú za alternatívu neúčasti Sme rodina v koalícii voliči strany Sloboda a Solidarita (55 percent) pred priaznivcami hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (31 percent). Z pohľadu voličov hnutia Sme rodina je iba 17 percent presvedčených o tom, že by Sme rodina nemalo byť naďalej súčasťou vlády.Čo sa týka sociodemografických kategórií, tak vo väčšej miery presadzujú túto alternatívu muži pred ženami (49 ku 39 percentám), voliči, ktorí sú starší ako 66 rokov (47 percent), slovenskej národnosti (46 percent) a ľudia s vysokoškolským vzdelaním (46 percent). Z regionálneho hľadiska má možnosť vystúpenia hnutia Sme rodina z koalície najväčšiu podporu medzi voličmi žijúcimi v Žilinskom kraji (54 percent) a najmenšiu u tých z Nitrianskeho kraja (32 percent).