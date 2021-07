Bratislava spustila súťaž s cieľom podporiť obyvateľov zaočkovaných proti COVID-19 (video)

Desiatky predplatných lístkov na MHD

9.7.2021 (Webnoviny.sk) - Bratislava podporí obyvateľov zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 súťažou o ročný predplatný lístok na mestskú hromadnú dopravu (MHD) . Ide o súčasť kampane Bratislava za kolektívnu imunitu, v ktorej mesto vyzýva obyvateľov, aby sa dali zaočkovať a pomohli tak dosiahnuť 75-percentnú zaočkovanosť, ktorá predstavujú pre Bratislavu hranicu kolektívnej imunity.Na piatkovom brífingu o tom informoval primátor hlavného mesta Matúš Vallo . „Ako motiváciu pre tých, ktorí sa zaočkovať dajú, ale aj pre tých, ktorí už sú zaočkovaní, ponúkame možnosť vyhrať ročnú električenku v hodnote 199 eur na MHD v Bratislave," uviedol primátor. Každé dva týždne vyžrebujú z tých, ktorí sa zaregistrujú do súťaže na kolektivnaimunita.sk , 15 výhercov. Súťaž potrvá osem týždňov.Bratislava v záujme dosiahnutia kolektívnej imunity chce motivovať tých, ktorí sa rozhodujú o očkovaní, a odmeniť tých, ktorí už zaočkovaní sú. Súťaž o 60 ročných predplatných lístkov na MHD organizuje hlavné mesto v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava a potrvá od piatku 9. júla do 27. augusta.„Pokiaľ nebudeme mať dostatočnú kolektívnu imunitu, ktorá zabráni komunitnému šíreniu vírusu, znovu nám hrozia preplnené nemocnice, zatváranie prevádzok a obmedzovanie služieb, čo by mnohí už ani finančne, ani psychicky nezvládli,“ skonštatoval primátor.Dodal, že vakcináciou chránime nielen seba a svojich najbližších, ale prispievame aj ku kolektívnej imunite, ktorá pomôžete Bratislave zvýšiť šancu, aby sa život v meste nezastavil ani počas tretej vlny pandémie.Registrovať sa do súťaže na podporu očkovania je možné od piatka 9. júla. Výhercov, ktorí získajú celkovo 60 bezplatných ročných električeniek, budú počas mesiacov júl a august žrebovať v štyroch kolách, po 15 električeniek. Prvé žrebovanie sa bude konať v piatok 16. júla a následne každý piatok v dvojtýždňových intervaloch.Do súťaže sa môže prihlásiť každý obyvateľ Bratislavy starší ako 18 rokov. „Trvalý pobyt nie je podmienkou, keďže pre dosiahnutie kolektívnej imunity je potrebné, aby sa dali zaočkovať aj ľudia, ktorí v Bratislave reálne žijú aj bez trvalého pobytu a využívajú aj MHD," vysvetlilo mesto. Podmienkou pri prevzatí výhry bude preukázanie potvrdenia o očkovaní proti COVID-19.Aktuálne je v Bratislave prvou dávkou vakcíny zaočkovaných 56 percent obyvateľov (244 648 ľudí) a druhou dávkou vakcíny 47 percent obyvateľov (205 095 ľudí). Pre porovnanie, v pondelok 28. júna bolo prvou dávkou zaočkovaných 53 percent ľudí a druhou dávkou 40 percent.