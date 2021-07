Nové pravidlá cestovania na Slovensko môžu zvýšiť bezpečnosť, viacerí dovolenkujúci však rušili pobyt v Tatrách

Platí prechodné obdobie

Zodpovednosť každého cestujúceho

Slovensko sa nezatvára

9.7.2021 - Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry verí, že zmenou pravidiel pre cestovanie na Slovensko sa podarí zvýšiť bezpečnosť nielen dovolenkujúcich, ale aj domácich. Do platnosti v piatok vstúpila vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, podľa ktorej už nezáleží na tom, z akej krajiny človek prichádza, ale či je zaočkovaný.Ako pre agentúru SITA povedala výkonná riaditeľka združenia Lenka Rusnáková, hoci ide o nové a komplikované pravidlá, je potrebné ich dodržať v snahe udržať si status bezpečnej krajiny pre dovolenku. Návštevníkom a ubytovateľom v Tatrách je tak združenie pripravené poradiť.Úrad verejného zdravotníctva avizoval zmeny pred týždňom, podľa Rusnákovej nešlo o najšťastnejšiu komunikáciu. „Oznámilo sa to pred predĺženým víkendom. Zrazu informovali o tom, aké pravidlá sa zmenia a nebol tam ani čas na preštudovanie. Ľudia sa veľmi vystresovali, že musia byť plne zaočkovaní, aby vôbec mohli prísť,“ opísala Rusnáková, podľa ktorej niektorí pobyty v Tatrách aj zrušili.Pripomenula však, že medzi 9. júlom a 9. augustom platí prechodné obdobie, počas ktorého stačí, aby bol človek zaočkovaný jednou dávkou vakcíny a o pár dní môže prísť na pobyt či dovolenku do Vysokých Tatier. Zaregistrovať sa však musí cez portál eHranica.Združenie cestovného ruchu (ZCR) zároveň upozornilo, že ubytovacie zariadenia nemajú povinnosť, a ani nemôžu kontrolovať svojich hostí, či spĺňajú podmienky na príchod do krajiny.„Je na zodpovednosti každého cestujúceho, aby splnil všetky potrebné formality na prechod hraníc. Ubytovacie zariadenia, ako aj naše informačné kancelárie sa, samozrejme, snažia poskytnúť čo najviac informácií a konzultácií a naviesť návštevníkov na potrebné pravidlá,“ uviedlo ZCR, ktoré na svojej internetovej stránke pripravilo prehľad zmien a povinností cestujúcich v niekoľkých bodoch.„Pandemická situácia na Slovensku je relatívne dobrá, tieto opatrenia sú tu len preto, aby sme si to udržali. Slovensko sa nezatvára, ale rozumieme tomu tak, že si chceme odkontrolovať, kto sem príde,“ skonštatovala výkonná riaditeľka ZCR. Poukázala na to, že Slovensko si takto chce udržať status bezpečnej krajiny pre dovolenku.Každá osoba, ktorá príde od 9. júla na Slovensko sa musí registrovať cez portál eHranica. Registrovať sa musí pri každom vstupe. Výnimku majú z tejto povinnosti deti do 12 rokov a osoby, ktoré prechádzajú cez Slovensko. Nezaočkované osoby musia ísť do karantény, ktorá je po bezpríznakovom priebehu ukončená po 14 dňoch.