Bratislava stanovila výkonnostné ukazovatele pre firmy DPB, BVS či OLO

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. decembra (TASR) – Mesto Bratislava stanovilo výkonnostné ukazovatele pre firmy Dopravný podnik Bratislava (DPB), Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS), Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) či Metro Bratislava. Ide o spoločnosti, kde je hlavné mesto jediný alebo väčšinový akcionár. Primátor Bratislavy Matúš Vallo vo štvrtok vyhlásil, že ak sa tieto merateľné ukazovatele v nejakom z podnikov nedosiahnu, na budúci rok sa môže otvoriť otázka výmeny predstavenstva spoločností. Mestskí poslanci to na svojom rokovaní zobrali na vedomie.Cieľom výkonnostných ukazovateľov, takzvaných KPI (key performance indicators), je podľa magistrátu na základe dobrej praxe súkromného sektora nastaviť objektívne a transparentné odmeňovanie naviazané na reálne výsledky a výkon podniku.V prípade DPB sú ukazovatele rozdelené do troch oblastí - spokojní zákazníci (25 percent), kvalita služieb (40 percent), hospodárenie podniku (35 percent). DPB má podľa magistrátu poskytovať kvalitnú, spoľahlivú a bezpečnú MHD ako atraktívnu alternatívu automobilovej doprave, a to pri efektívnom hospodárení podniku.Pri BVS je to hospodárenie podniku (60 percent), rozvoj infraštruktúry (20 percent) a spokojnosť zákazníkov (20 percent). BVS má podľa hlavného mesta poskytovať spoľahlivo dodávanie kvalitnej pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd pri dosahovaní vysokej miery spokojnosti zákazníkov a efektívnom hospodárení podniku.Pri firme OLO sú KPI rozdelené do štyroch oblastí, a to hospodárenie podniku (26 percent), životné prostredie (26 percent), spokojnosť zákazníkov (16 percent) a strategické projekty (32 percent). OLO má podľa bratislavskej samosprávy zabezpečovať kvalitné a dostupné služby v oblasti odvozu a likvidácie odpadu s dôrazom na plnenie zelených plánov mesta, a to pri efektívnom hospodárení podniku.V prípade firmy Metro Bratislava sú ukazovatele nastavené na rok 2020 s výhľadom na rok 2021. V roku 2020 je naplánovaná príprava štyroch hlavných projektov, a to polyfunkčný súbor Muchovo námestie, parkovací dom Petržalka, rekonštrukcia komunikácie Jantárová cesta, vybudovanie osvetlenia pre Chorvátske rameno.uviedlo mesto v dôvodovej správe. Metro Bratislava má byť podľa magistrátu moderná developerská mestská spoločnosť zabezpečujúca prípravu a realizáciu stavieb podľa strategických potrieb mesta.Materiál s ukazovateľmi môže byť podľa mesta aktualizovaný na základe objektívnych zmien a vyvíjajúcich sa stratégií, ktoré môžu byť zohľadnené až počas nasledujúceho roka.Vedenia týchto významných strategických bratislavských mestských firiem majú podľa primátora mať v januári 2020 aj verejné prezentácie o cieľoch, ktoré chcú dosiahnuť. Svoje zámery už prezentovali v decembri mestským poslancom.