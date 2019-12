Rezort spravodlivosti zvažuje ďalšie pozastavenia funkcie sudcov

Na archívnej snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 12. decembra (TASR) – Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR zvažuje ďalšie dôvody podania návrhov na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu. Robia tak v súvislosti s novelou zákona o sudcoch, ten však ešte nepodpísala prezidentka Zuzana Čaputová. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu spravodlivosti Zuzana Drobová.Zmeny v zákone o sudcoch, ktoré prešli začiatkom decembra parlamentom, by umožňovali ministrovi spravodlivosti podať návrh na dočasné pozastavenie funkcie sudcu bez toho, aby bol predmetný sudca obvinený v trestnom konaní. O návrhu by následne rozhodovala Súdna rada.Ministerstvo zatiaľ nešpecifikovalo, o ktorých konkrétnych sudcov by malo v možných návrhoch ísť. V posledných týždňoch však preverovali viacero spisov, medzi nimi aj spisy Moniky Jankovskej, Zuzany Maruniakovej, Adriána Pažúra a Vladimíra Sklenku, ktorí mali komunikovať alebo boli predmetom komunikácie obvineného z vraždy Jána Kuciaka Mariana K. Vladimír Sklenka sa funkcie sudcu vzdal listom prezidentke Čaputovej.Ku preverovaniu spisov poznamenal ešte v novembri minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), že nejde iba o sudcov z Threemy Mariana K. Gál uviedol, že sú medzi niektorými sudcami na vidieku silnejšie väzby, ako by sa dalo akceptovať.