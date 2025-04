Bratislava symbolicky otvorí svoje brány. Mestské dni ponúknu bohatý program v centre aj mestských častiach

Viac ako 290 podujatí v centre aj v mestských častiach

Otvorené budovy sprístupnia unikátne priestory

19.4.2025 (SITA.sk) - Počas Bratislavských mestských dní (BMD) hlavné mesto opäť symbolicky otvorí svoje brány pre verejnosť. Podujatie je každoročne spojené so sviatkom sv. Juraja a voľbou richtára, ktoré v minulosti sprevádzali oslavy a neformálne stretnutia.Ako informuje Zuzana Bleho Francúzová Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) , mestský festival začne v sobotu o 9:00 na Primaciálnom námestí.Motívom aktuálneho ročníka je povesť o Jurajovi a drakovi. „Program bude mimoriadne pestrý. Na pôde mesta sa uskutoční viac ako 290 podujatí v centre mesta, ale aj mestských častiach," priblížila. Primaciálny palác a okolité nádvoria privítajú návštevníkov rodinnými hrami, hlavný hudobný program rozozvučí Hlavné námestie. Na dôležitosť starostlivosti o duševné zdravie poukáže viachodinový program v Divadle Ifjú Szivek Festivalovou zónou venovanej ekológii pri príležitosti Dňa Zeme a športovým aktivitám bude Sad Janka Kráľa. Oba dni vyplnia programom odborné diskusie v EKOstane upozorňujúce na dôlažité ekologické témy, workshopy, sadenie rastliniek a divadielka pre deti na Kultúrnej scéne. Do programu sa zapojí aj Cvičko s cvičeniami pod vedením profesionálnych trénerov. V Skateparku pod Mostom SNP si môžu záujemcovia vyskúšať triky na skateboarde.Nezvyčajný pohľad na architektúru, históriu a umenie mesta sprostredkujú komentované prehliadky z cyklu Rande s mestom a vychádzky od Bratislava Tourist Board . Vybrané vychádzky budú tlmočené do anglického a nemeckého jazyka. „Novinkou tohto ročníka je cyklovychádzka cez päť bratislavských mostov," priblížila hovorkyňa BKIS. Panorámu mesta si bude možné vychutnať počas plavieb Propelleru, na bratislavskom okruhu alebo na plavbe do Devína.Projekt Otvorených budov, ktorý je súčasťou BMD už po druhýkrát, dovolí nahliadnuť do skrytých priestorov architektonicky cenných budov, aj hodnotných kultúrnych a technických pamiatok mesta. Po prvýkrát sa pre verejnosť otvoria interiéry Remorkéra Šturec v Zimnom prístave, priestory rafinérie Slovnaft, či pivnice v Rómerovom dome. Pre verejnosť sa sprístupní aj obradná sieň pamätníka Slavín.Na vybrané prehliadky a vychádzky je potrebná registrácia, ktorú je možné urobiť na www.bratislavskemestskedni.sk.