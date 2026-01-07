Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

07. januára 2026

Bratislava upozorňuje na korčuľovanie na zamrznutých rybníkoch, pod ľad sa prepadli už dvaja ľudia


Bratislava upozorňuje na riziko korčuľovania na zamrznutých rybníkoch. „Aj keď sú teploty pod bodom mrazu a aj rybníky v našich lesoch sú zamrznuté, je potrebné byť mimoriadne opatrný," konštatuje ...



677930e95c295563337625 676x437 7.1.2026 (SITA.sk) - Bratislava upozorňuje na riziko korčuľovania na zamrznutých rybníkoch. „Aj keď sú teploty pod bodom mrazu a aj rybníky v našich lesoch sú zamrznuté, je potrebné byť mimoriadne opatrný," konštatuje mesto na sociálnej sieti s tým, že so vstupom na ľad je potrebné počkať na informáciu od Mestských lesov v Bratislave (MLB), ktoré zverejnia možnosti korčuľovania na jednotlivých rybníkoch, aj keď na vlastné riziko.


V utorok 6. januára sa stal rybník č. 2 na Železnej studničke takmer osudným dvom ľuďom, ktorí sa prepadli pod ľad. „Vďaka pohotovej reakcii ľudí v okolí a mestskej polície sa našťastie podarilo zabrániť tragédii," poznamenal magistrát. Zároveň upozorňuje, že rybník č. 2, a tiež č. 4 nachádzajúci sa najbližšie k Partizánskej lúke, nemajú dostatočne hrubý ľad. MLB priebežne monitorujú pomocou vrtov hrúbku ľadu na všetkých rybníkoch.

Za bezpečnú hrúbku ľadu na individuálne korčuľovanie sa všeobecne považuje približne 12 - 15 centimetrov. Pri väčšom počte ľudí alebo skupinových aktivitách je potrebná výrazne väčšia hrúbka ľadu," upozorňuje mesto. Samospráva zároveň pripomína, že vstup na ľadové plochy je na vlastné riziko a hrúbka ľadu sa môže líšiť aj v rámci jedného rybníka. Odporúčajú vstupovať minimálne vo dvojici a overiť si hrúbku ľadu ešte pred vstupom.


Zdroj: SITA.sk - Bratislava upozorňuje na korčuľovanie na zamrznutých rybníkoch, pod ľad sa prepadli už dvaja ľudia © SITA Všetky práva vyhradené.

