Štvrtok 8.1.2026
Meniny má Severín
Denník - Správy
07. januára 2026
Piešťany sa pýšia sociálnym taxíkom, pomôže seniorom aj ľuďom s obmedzenou mobilitou – VIDEO, FOTO
V Piešťanoch v stredu začal jazdiť sociálny taxík, ktorý pomôže s prepravou seniorom, osobám so zdravotným znevýhodnením, obmedzenou mobilitou a ľuďom s dočasným pohybovým obmedzením. K dispozícii bude ...
7.1.2026 (SITA.sk) - V Piešťanoch v stredu začal jazdiť sociálny taxík, ktorý pomôže s prepravou seniorom, osobám so zdravotným znevýhodnením, obmedzenou mobilitou a ľuďom s dočasným pohybovým obmedzením. K dispozícii bude počas pracovných dní od 6:30 do 14:30.
Cena za jednu jazdu je symbolické 1 euro bez ohľadu na dĺžku trasy, pričom služba je určená len pre územie mesta Piešťany a mestskej časti Kocurice. Vozidlo je vybavené nástupnou plošinou pre vozíčkarov, pri nástupe a výstupe z automobilu týmto klientom pomôže vodič taxíka.
Službu sociálneho taxíka bude poskytovať Slovenský Červený kríž, mesto Piešťany ju bude dotovať čiastkou 18 tisíc eur ročne. „Piešťany sa postupne stávajú mestom, kde pribúda seniorov. Našou úlohou je, aby sa mohli pohybovať slobodne, dôstojne a bez pocitu závislosti od iných,“ povedal primátor Piešťan Peter Jančovič. Záujemcovia o službu sociálneho taxíka nepotrebujú posudok o odkázanosti a nemusia ani podpisovať žiadne zmluvy.
Mesto Piešťany sa zaviazalo v Komunitnom pláne sociálnych služieb na roky 2021 – 2027 rozvíjať nové terénne a ambulantné služby, ktoré podporujú zotrvanie občanov v ich prirodzenom prostredí. Služba sociálneho taxíka je jednou z nich.
Zdroj: SITA.sk - Piešťany sa pýšia sociálnym taxíkom, pomôže seniorom aj ľuďom s obmedzenou mobilitou – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
