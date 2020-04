Bratislava utrpela veľké straty, primátor Vallo žiada vládu o financie a aj mobilnú testovaciu jednotku

Tretí najväčší zamestnávateľ

Nesystémové riešenie

24.4.2020 (Webnoviny.sk) - Primátor Bratislavy Matúš Vallo na piatkovom brífingu vyzval vládu SR, aby finančne podporila hlavné mesto, ktoré v dôsledku krízy utrpelo veľké straty."Apelujem na vládu, aby finančne pomohla Bratislave, ktorá to bude potrebovať," povedal primátor a doplnil, že mesto sa momentálne snaží rokovať s vládou o podpore Dopravného podniku Bratislava (DPB) , ktorého straty predstavujú štyri milióny eur mesačne."Je to tretí najväčší zamestnávateľ v Bratislave a zatiaľ žiadna zo štátnych pomocí sa naňho nevzťahuje," doplnil primátor.Vallo opätovne požiadal štát, aby mestu poskytol presné inštrukcie týkajúce sa ochrany seniorov. "Aby sme vedeli, ako sa máme zariadiť pri plnení konkrétnych opatrení. Potrebujeme okamžitú komunikáciu na každej regionálnej úrovni so zdravotníkmi a hygienikmi," vysvetlil primátor Vallo a zároveň upozornil na to, že Bratislava nemá od 9. apríla mobilnú testovaciu jednotku."Ležiacich pacientov v našich siedmich zariadeniach sme zabezpečili, odbery urobia naše zaučené zdravotné sestry a test nám vyhodnotí súkromná firma," povedal Vallo a dodal, že je to nesystémové riešenie a nerieši to mnoho iných prípadov, napr. ležiacich ľudí v domácnostiach."Žiadame preto, aby sa vyčlenili sanitky s potrebným personálom a zabezpečením, a aby sa táto činnosť v Bratislave a okolí znova obnovila," uzavrel Vallo.