Zo skládky zmizol materiál za viac ako 150-tisíc eur, polícia žiada pomoc pri vyšetrovaní

24.4.2020 (Webnoviny.sk) -Krádež za viac ako 150-tisíc eur riešia policajti v obci Maťovce v Michalovskom okrese. Zo skládky slúžiacej na skladovanie komponentov a potrubného materiálu zmizla čistiaca komora a nadzemný guľový uzáver s hmotnosťou približne 22 ton.Stalo sa to v presne nezistenom čase od 15. do 22. apríla. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa košickej krajskej polície, bratislavskej spoločnosti vznikla škoda za viac ako 153-tisíc eur.V prípade je začaté trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin krádeže. Akékoľvek informácie, ktoré by polícii mohli pomôcť pri objasňovaní tohto činu, je možné oznámiť na linke 158 alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.