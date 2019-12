Bratislava uvidí hologramový koncert Whitney Houston

Whitney Houston, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. decembra (TASR) – Do bratislavskej Incheba arény zavíta 21. marca budúceho roka unikátny hologramový koncert Whitney Houston. Tvorcovia hudobno–technologickej megašou odkrývajú prvé sekundy videa, v ktorom fanúšikovia môžu vidieť, ako bude hologram Whitney Houston vyzerať. TASR informovala PR manažérka Adriana Čahojová.Marcový koncert An Evening with Whitney Houston na Slovensku nesie dôležité prvenstvo, bude úplne prvým hologramovým koncertom v strednej a východnej Európe. Aj vďaka tomu je dnes, vyše štvrťroka pred konaním podujatia, už viac než polovica vstupeniek na bratislavský koncert vypredaná.Tvorcovia šou z americkej spoločnosti BASE Hologram v týchto dňoch exkluzívne odkrývajú pár sekúnd hologramu Whitney Houston v krátkom videu. Speváčka vyzerá na prvých záberoch doslova skvele, efektne a autenticky pôsobia aj iskrivé ohňostroje na jej šatách, taktiež vytvorené hologramovou technológiou.Organizátori odhaľujú tiež ďalšie veľké meno, ktoré na príprave turné spolupracuje. Scénografia, svetelné efekty a produkcia šou sa ponesú pod taktovkou LeRoya Bennetta, ktorý je označovaný ako aktuálny líder v stage dizajne high-techmegašou vo svete. Podľa slov odborníkov LeRoy Bennett posúva hranice kreatívnych a fyzických možností javiskovej technológie. Vďaka tomu má na konte spolupráce s ikonami ako Prince, Beyoncé, Lady Gaga, Paul McCartney, Bruno Mars či Ariana Grande.Aj sedem rokov po smrti a len pár mesiacov pred štartom svojho celosvetového hologramového turné Whitney Houston opäť kraľuje hudobným rebríčkom. Jedným z najúspešnejších svetových hitov je aktuálne singel Kygo & Whitney Houston Higher Love, ktorý boduje v rádiách po celom svete.hovorí Marty Tudor zo spoločnosti BASE Hologram.dodáva Pat Houston, bývalá manažérka Whitney Houston a prezidentka spoločnosti The Estate of Whitney E. Houston, ktorá spravuje umelecké dedičstvo legendárnej speváčky.Do Bratislavy pricestuje tím pozostávajúci z približne 30 osôb, a takmer presne rovnaký počet pomocníkov musí na mieste koncertu zabezpečiť slovenský organizátor. Dohromady teda bude na priebeh koncertu dohliadať približne 60-členný tím.uvádzajú slovenskí organizátori. Zároveň dodávajú, že